La muerte del reconocido actor de Broadway, Nick Cordero, también conocido por sus papeles en las series policíacas “Ley y Orden” y “Blue Blods”, conmocionó al mundo y dejó un gran vacío entre sus fanáticos y familiares.

Justamente, Amanda Kloots, su esposa y madre de su único hijo, recurrió a las redes sociales para escribir una extensa y emotiva carta en la que habló del dolor que ha enfrentado tras la pérdida de su compañero de vida.

“Todos los días, a medida que proceso esta pérdida cada vez más, me doy cuenta de cosas nuevas que me afectan a diario. Hoy fue que perdí a nuestra familia. Perdí a mi esposo. Elvis perdió a su padre, pero hoy me di cuenta de que perdimos a nuestra familia. Ni siquiera llegamos a ser una familia. No tendremos esos recuerdos con los que soñé desde que nació Elvis”, escribió en las primeras líneas.

La también actriz de teatro se sinceró y dijo que “esto me golpeó fuerte. Picaba como una picadura de insecto horrible en realidad. El dolor de todo recientemente ha comenzado a detenerme en seco. Haré algo y me congelaré, incapaz de pensar o moverme. Me duele el intestino, en realidad me duele más de lo que sabía que podría”.

Amanda Kloots reveló que se animó a escribir sobre sus sentimientos para llevar esperanza a quienes estén atravesando por una situación similar a la de ella. ⠀

“Lo digo esta noche con la esperanza de que si alguien más puede relacionarse, sepa que estoy aquí con usted. Si alguien más siente este dolor, no estás solo. El duelo es un viaje que todos hacemos de manera diferente. Hablar de eso cuando tengo la fuerza me está ayudando. No siempre tengo la fuerza, a veces no puedo hablar en absoluto. No hay respuestas No hay bien o mal. Solo puedo permitirme el tiempo y el proceso y ser honesto con eso”, añadió.

El pasado 5 de julio, Nick Cordero falleció por complicaciones derivadas del coronavirus (COVID-19), tras pasar más de tres meses ingresado en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

