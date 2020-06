Tras un año de haber abandonado la clínica en la que estuvo superando sus adicciones, Demi Lovato ha cambiado por completo. Aunque su voluntad y ganas de salir adelante han sido determinantes para salir adelante, su estabilidad emocional también ha sido importante, la misma que le ha brindado su actual novio Max Ehrich.

Desde que empezaron a salir a principios de marzo, la pareja no se ha separado. De hecho, a pesar de no tener mucho tiempo de relación, el confinamiento lo han pasado juntos. La convivencia, lejos de perjudicar su relación, ha fortalecido su amor. Al menos eso ha demostrado Demi con una tierna publicación en redes sociales.

“Cariño, me lo paso muy bien contigo y hay muchas cosas que quiero decirte, pero como tengo ganas de pasar a tu lado el máximo tiempo posible durante tu cumpleaños, voy a ser breve: estar contigo hace que la vida sea muy divertida”, escribió Demi en una extensa carta que acompaña algunas instantáneas de la pareja.

“Literalmente nos comportamos cada día como hooligans y sinceramente me importa muy poco si nos ponemos en evidencia o damos vergüenza ajena. He pasado todos estos días a tu lado, con la cara lavada y en traje de baño. Y sentirme incondicionalmente amada y aceptada por ti en una manera que nunca había sentido es algo que no te puedo describir con palabras”, añadió la artista.

Finalmente, Demi describió al actor Max Ehrich como “un hombre bellísimo por dentro y por fuera”.

“Eres indescriptible. Un hombre bellísimo por dentro y por fuera. También una luz tan positiva en mi vida que no puedo esperar a que sigamos creando juntos recuerdos de tu cumpleaños en el futuro. Te amo”, finalizó en su mensaje Lovato.

