A casi un año de la muerte de Edith González, su madre, doña Ofelia, no supera su deceso y cree que su hija sigue viva y se siente triste porque la actriz ya no la visita, según reveló Lorena Velázquez, amiga cercana de la familia.

La actriz Lorena Velázquez, amiga de Ofelia Fuentes, mamá de Edith González, reveló en una entrevista con el medio De Primera Mano que la señora no puede superar y mucho menos aceptar que su hija falleció.

Según contó Velázquez, doña Ofelia se encuentra en una casa de reposo en Cuernavaca, México, ahí le dan tratamiento especializado para su depresión, enfermedad que la hace pensar que Edith González sigue viva.

“Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. Ella lo único que te dice es ‘bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?’. Para ella no ha muerto”, citó Lorena en la entrevista.

Víctor González, hermano de Edith, fue quien llevó a doña Ofelia, su madre, a la casa de descanso para que reciba el tratamiento necesario para su depresión, explicó también Velázquez.

En la misma entrevista, Lorena Velázquez revela que Constanza, la hija Edith, vive con Santiago Creel, su papá, y que mantiene una buena relación con sus dos medias hermanas y que la esposa de Santiago la quiere mucho.

Recordemos que la muerte de Edith González falleció el 13 de junio de 2019 a causa de cáncer de ovario, el cual le diagnosticaron en 2016. Durante su vida se dedicó a la actuación y participó de telenovelas como “Sí, mi amor”, “Corazón Salvaje”, “Monte Calvario”, “Salomé”, entro muchas otras.

