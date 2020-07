Tras el éxito mundial que obtuvo con “TUSA”, la cantante Karol G estrenó su nuevo tema “Ay DiOs Mío!”, su nueva apuesta que ya cuenta con más de 25 millones de reproducciones en YouTube. Ahora, la artista colombiana ha publicado el detrás de cámaras del sencillo con el que cautivó a sus fans.

A través de su canal oficial de YouTube, la intérprete colombiana compartió el backstage del clip en el que cuenta lo difícil que fue grabarlo en medio de la cuarentena y lo que significa para ella este nuevo lanzamiento musical.

“Hola amigos, soy yo de nuevo, después de algunos meses. Quise hacer este video para contarles un poco de este nuevo proyecto que he preparado para ustedes con mucho amor. Aguante este proyecto que iba a salir meses antes porque en mi pensar es un tema que transmite mucha energía positiva, habla de amor, coqueteo y un poco de fiesta, y creo que es lo que necesitamos ahora”, explicó Karol G en el clip de YouTube.

“El tema lo hizo con Ovy on the Drums, con quien trabajé desde mis primeras canciones y es alguien que ya me conoce muy bien y sabe lo que quiero, los retos que quiero alcanzar... Normalmente cuando la musa me viene es por experiencias personales, cosas que vivo yo y por eso últimamente escribo muchas canciones románticas”, añadió la cantante.

En el video, Karol G también explicó que al momento de escribir una nueva canción no existe una “fórmula” para que el tema termine siendo un éxito; sin embargo, dijo que es importante dar lo mejor de sí en cada proyecto que asuma uno en la vida.

“Si alguien me pregunta cuál es la fórmula para escribir una canción, para que sea un éxito, yo diría que no hay una fórmula exacta porque la industria musical es muy impredecible. Lo interesante es renovarse, me gusta el ‘vibe’ que vive la industria porque las personas están abiertas a escuchar cosas nuevas”, dijo la intérprete de “Mi cama”.

VIDEO RECOMENDADO

Karol G reveló que dio positivo a coronavirus

Karol G reveló que dio positivo a coronavirus