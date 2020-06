Natalia Barulich y Maluma estuvieron más de dos años juntos y formaron una de las parejas más sólidas de la farándula latina; sin embargo, sorprendieron a todos a finales de 2019 tras anunciar su separación definitiva.

Los famosos se conocieron durante el rodaje de “Felices los cuatro”, la química del videoclip traspasó la pantalla y dio lugar a una historia de amor que pudimos conocer gracias a las redes sociales. Pero a pesar de la imagen de pareja sólida que mostraron, parece que no todo fue tan perfecto.

Hace un par de días, la modelo cubano-croata ofreció una entrevista a Danny Morel en la que habló de cómo vivió su ruptura con el intérprete de “Mala Mía” y reveló algunos aspectos de su romance hasta ahora desconocidos.

Según contó Barulich, ellos terminaron el año pasado y los días posteriores a la ruptura ella se sintió “triste, sola y perdida”, pues había perdido a alguien importante en su vida.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, admitió Barulich en la entrevista.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un mil por cien y estaba recibiendo un veinte. Algunos días obtenía más y eso hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, añadió.

Pese a que durante ese tiempo priorizó su relación por encima de sus intereses y su carrera, Natalia dice que no se arrepiente de “haberlo dado todo”. De hecho, tras su separación, ambos han mantenido una amistad cercana, tal y como demuestran a través de redes sociales.

