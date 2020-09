“Yo soy Betty, la fea” se robó el corazón del público por sus inolvidables escenas y pintorescos personajes que hasta hoy son recordados con mucho cariño. Uno de ellos fue Aura María Fuentes, la divertida, rumbera y sensual recepcionista de la empresa Ecomoda.

La actriz colombiana Estefanía Gómez fue la encargada de darle vida a este personaje que se caracterizó por lucir sexys atuendos con profundos escotes y una gran melena rubia rizada que hacían suspirar a muchos, en especial a Freddy Stewart. Aura María era una gran amiga de ‘Betty’, miembro de ‘El cuartel de las feas’ y dulce madre soltera.

Aunque han pasado 21 años desde que se estrenó “Yo soy Betty, la fea” , Estefanía Gómez aún es recordada por el público como Aura María . Este personaje le dio fama mundial y le abrió las puertas en el mundo de la actuación. Sin embargo, la actriz confesó que se ha enfrentado a situaciones muy desagradables cuando tenía que hacer castings para algunos papeles en los medios.

Durante una entrevista con ‘Lo sé todo’, Estefanía Gómez sorprendió al público al revelar que le negaron algunos personajes por estar “gordita”. La actriz explicó que tiene problemas con su cuerpo para controlar su peso por culpa de la tiroides, enfermedad que le impide mantener un peso estable.

La actriz Estefanía Gómez interpretó a Aura, la gran gran amiga de Betty, miembro del 'Cuartel de las feas’ y dulce madre soltera (Foto: RCN)

Gómez relató una de las situaciones incómodas que vivió cuando realizó un casting para integrar un proyecto televisivo. Esta producción buscaba una actriz con las características que ella tenía, pero que no fue tomada en cuenta por su peso corporal.

“En algún momento estuve con una mánager, y yo le decía: ‘Pero, ¿por qué no me llaman para ese proyecto tan chévere? Mi perfil es perfecto para ese o este personaje’. Entonces, me responde: ‘Te voy a decir la verdad, mira lo que me escribieron’. Yo leí y decía: ‘¿Pero Estefanía sigue igual de gordita?’. Y yo: ‘¡Wow!’”, contó la intérprete sobre la respuesta que recibió en aquel entonces.

El gracioso personaje le permitió a Estefanía Gómez escalar en el mundo del espectáculo (Foto: Estefanía Gómez/ Instagram)

Tras esta revelación, Estefanía Gómez habló sobre la realidad que viven los actores en el medio artístico donde son muy exigentes con el tema del físico. Ella señaló que esto no debería ser así pues el trabajo de los actores es representar personajes y situaciones de la vida real.

“Nosotros representamos la vida misma, donde somos gorditas, tenemos celulitis, estrías, donde nos engordamos, adelgazamos, donde pasa todo esto. Es muy triste por eso”, agregó al programa ‘Lo sé todo’.

Las declaraciones de Estefanía Gómez tuvieron todo tipo de reacciones en las redes sociales sobre este tema. La actriz se caracteriza por ser bastante cuidadosa con su figura, pues en su cuenta de Instagram comparte sus rutinas de ejercicio para mantenerse en forma y cuidar su salud.

Carmenza Estefanía Gómez Osorio es una actriz colombiana de televisión, conocida por su papel de Aura María Fuentes en Yo soy Betty, la fea (Foto: Estefanía Gómez/ Instagram)

