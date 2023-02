Estefanía Gómez, una de las actrices de la telenovela “Yo soy Betty, la fea” que hoy luce un look totalmente diferente, no ha sido alguien ajena al amor. Desde muy joven se interesó en ese sentimiento y por ello tuvo dos hijas, pero tal relación no tuvo un final de cuento de hadas y ella siguió avanzando en su carrera sin descuidar su lado romántico.

A lo largo de los años, la colombiana ha tenido algunas relaciones amorosas que pocas veces han acaparado las noticias, ya que, como la mayoría de personas, ella prefería mantener ese aspecto de su vida en total privado, aunque hubo oportunidades en las que esto no pudo ser así y sus romances se vieron en los diferentes medios de comunicación.

Es por ello que muchos de sus fanáticos se preguntan acerca de este aspecto, pues hace un tiempo que no se escucha o ve nada en las noticias referentes a su vida sentimental. En ese sentido, ahora hablaremos sobre el lado amoroso en la actualidad de Estefanía Gómez, recordada por haber interpretado a Aura María en “Yo soy Betty, la fea”.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE ESTEFANÍA GÓMEZ?

Referirnos directamente a alguien como la actual pareja de Estefanía Gómez, en estos momentos, resulta un poco complicado porque desde hace un tiempo no se le conoce a alguien de manera oficial ni sus redes sociales albergan fotos de algún interés romántico, por lo que se puede decir que estaría soltera.

Sin embargo, hace un tiempo esto no fue así, ya que ella llevaba un tiempo como novia de un joven 12 años menor que ella, que era su entrenador personal, por lo que se había convertido en una relación maestro - alumna, que, pese a todo el amor que se sentían, se acabó y cada uno de ellos tomó caminos diferentes.

Estefanía Gómez trabajó en "Yo soy Betty, la fea" con el personaje de Aura María, la recepcionista de Ecomoda (Foto: Estefanía Gómez / Instagram)

LA ÚLTIMA RELACIÓN DE ESTEFANÍA GÓMEZ

Para hablar sobre el último novio de la actriz colombiana tenemos que remontarnos hasta el año 2019, cuando diversos medios de comunicación informaban acerca de una relación que la colombiana tenía con un joven llamado Josue Caballero, quien era 12 años menor que ella.

Conforme avanzaron las semanas, dicho romance se confirmó y ambos empezaron a compartir fotografías en las redes sociales, sin temor a ocultarse ni a las críticas que, quizá, podrían salir en diferentes lados o en la misma opinión pública debido a la diferencia de edades que había en ese instante.

Estefanía Gómez y Josue Caballero cuando eran novios en 2019 (Foto: Estefanía Gómez / Instagram)

¿Qué decía Estefanía Gómez sobre ese noviazgo?

Cuando la relación estaba en su mejor etapa y todo era demostraciones de amor, la actriz colombiana reveló en una entrevista con RCN que su novio era muy lindo con ella y que todo el tiempo estaban juntos, demostrándose lo mucho que se amaban.

“Papacito, tierno, súper pendiente de mí. Todo el tiempo está pendiente de mí. Parecemos chicles, no sé qué pasa ahí”, comentó Gómez.

La reacción de Josue Caballero al estar con alguien famosa

Para el joven, era algo muy novedoso mantener una relación sentimental con alguien que es muy querida y que cuenta con una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo, ya que Estefanía llevaba un ritmo de vida diferente al de él, así que poco a poco fue acostumbrándose, tal y como él lo manifestó.

“Para mí es algo nuevo el tema de la fama, pero tengo que lidiar con eso todos los días porque todos los días son fotos y entrevistas. Soy su fotógrafo , yo le tomo las fotos en todo lugar”, fueron algunas de sus palabras.

El final del romance

En el año 2020, en plena coyuntura de lo sucedido a causa de la pandemia, el mundo vivió un confinamiento para evitar los contagios, lo que implicó un cambio de vida en muchas personas y el nuevo inicio en otras. Por ejemplo, grande fue la noticia del final de la relación de Estefanía Gómez.

En un principio, todo eran rumores que, con el pasar de los días, parecían confirmarse. Y es que ambos comenzaron a eliminar sus fotografías juntos de las redes sociales, dando a entender que, efectivamente, su relación había llegado al final de todo y que ya no había marcha atrás.

La confirmación de la ruptura recién llegó a inicios de junio de 2020, cuando la artista concedió una entrevista con el programa “Lo sé todo”, en la que habló sobre todo lo que implica para ella vivir una cuarentena sola. Es allí donde confirma que su relación con Josue Caballero se había terminado.

“Estoy más soltera que nunca. Cuando una relación te resta en vez de sumar, lo mejor es cortarla. No quedamos como amigos ni como enemigos”, comentó Estefanía Gómez en ese momento.

¿Qué fue de la vida de Josue Caballero?

El joven que se dedicaba a una vida cargada de ejercicios y que no sabía lo que era la fama hasta que conoció a Estefanía Gómez siguió con sus proyectos personales y logró hacerse con un nombre propio en la farándula colombiana, llegando a ser parte de algunos programas de televisión.

Por ejemplo, fue concursante en el reality show “El poder del amor”, el cual se grabó en Turquía. Sin embargo, su experiencia televisiva más recordada fue su paso por el programa “Guerreros Colombia”, en el que destacó por haber sido parte del equipo de Las Cobras.