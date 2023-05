El cantante español Alejandro Sanz causó una gran alerta entre sus seguidores y los fanáticos de la música el pasado 26 de mayo. Resulta que el intérprete de “Corazón Partío” y “Amiga mía” comunicó vía redes sociales que se encontraba en un vaivén de emociones que lo hacían sentir sensible. Como era de esperarse, el escrito del artista español se volvió viral en cuestión de unas cuantas horas.

¡A preocuparse por Ale! El intérprete español de 54 años confesó vía Twitter que no la pasa del todo bien y reveló que, contrariamente a lo que muchos fanáticos creen, los artistas también son de carne y hueso.

Alejandro Sanz es uno de los intérpretes en español más importantes en habla hispana (Foto: AFP)

Fue así que Sanz, quien acudió al programa “El Hormiguero” hace varias semanas, dejó en claro el dilema sentimental por el que atraviesa en estos tiempos. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, señalaba el reconocido compositor y fiel escudero de Shakira.

ALEJANDRO SANZ, ¿ESTÁ ATRAVESANDO DEPRESIÓN? LO QUE SABEMOS

Si bien no confirmó si atraviesa un cuadro de depresión o algún padecimiento mental, Sanz fue claro al señalar que ha llegado a tener un desgano al momento de presentar sus shows en vivo. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero”.

Sin ánimos de profundizar su estado, el también intérprete de “Te lo agradezco, pero no” indicó que no pretende hacer de su salud mental un tema mediático, pero que ahora sí sabe lo que se siente pasar por una montaña rusa de emociones. “Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

El intérprete de "No me compares" alarmó a todos sus seguidores (Foto: Alejandro Sanz / Twitter)

De manera inmediata, miles de fanáticos y seguidores comenzaron a mostrar solidaridad con el artista ibérico, agradeciéndole los momentos de felicidad que sus canciones les remitía. Una usuaria de Twitter le dedicó unas líneas al compositor español que no pasaron desapercibida en la red social del pájaro azul.

Una internauta le brindó todo su apoyo al cantante español (Foto: Alejandro Sanz / Twitter)

“Querido Alejandro Sanz tu música me ha acompañado en los momentos de anhelo, alegría y júbilo. También en los de tristeza. Y, sobre todo, en los más oscuros, en los que me aferraba a la libertad con la fuerza del corazón. Te queremos y admiramos. Nos has dado tanto”, fue una de las respuestas hacia Sanz.

No cabe duda de que una de las voces más icónicas del español atraviesa por un momento delicado y de mucha comprensión. Desde Mag, te mandamos todas nuestras fuerzas, Alejandro. ¡Arriba esos ánimos!

DATOS PERSONALES DE ALEJANDRO SANZ