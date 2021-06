Durante su primera temporada, el reality “De viaje con los Derbez” cautivó al público con las aventuras que vivía la famosa familia en medio de varias situaciones divertidas. Sin embargo, no todo fue alegría para el grupo. Uno de sus protagonistas, Eugenio Derbez, reveló que tuvo algunos problemas con su hija mayor Aislinn Derbez e incluso tuvieron que ir a terapia juntos para superarlos.

“De viaje con los Derbez” se convirtió en la producción más vista en la historia de la plataforma Amazon Prime, donde están disponibles sus dos temporadas. Por esta razón, el clan familiar ha dado de qué hablar, no solo por las revelaciones que se muestran en cada episodio del programa, sino también por las cosas que pasan detrás de cámara en la familia Derbez.

El comediante mexicano se sinceró sobre uno de los inconvenientes a los que se enfrentó tras el rodaje de la primera temporada de su reality show familiar. Según comentó el líder del clan Derbez, la relación con sus hijos se vio afectada, especialmente con su primogénita Aislinn. ¿Qué pasó? Aquí te contamos todos los detalles.

Eugenio Derbez y su hija mayor Aislinn Derbez. (Foto: Eugenio Derbez/ Instagram)

EUGENIO DERBEZ: CUANDO TERMINÓ EN TERAPIA CON SU HIJA AISLINN POR UN “RENCOR UN POCO ESCONDIDO”

Si bien el reality “De viaje con los Derbez” muestra un gran número de situaciones jocosas, parece que detrás de cámaras las cosas no son tan sencillas o divertidas como parecen. Durante las grabaciones, la relación entre los miembros de la familia se vio afectada, como es el caso de Eugenio Derbez con su hija Aislinn.

“Con Aislinn tomé terapia, como de parejas, pero de padre e hija, porque sí hubieron muchas cosas que se rompieron por la presión de estar como productor y papá”, confesó el comediante en entrevista con el programa “El Gordo y la Flaca”.

Eugenio Derbez destacó que, si bien nunca estuvieron distanciados, sí vio mermada su relación con su hija por un conflicto que vivieron durante el viaje que hicieron a Marruecos para la primera temporada del reality “De viaje con los Derbez”.

“Las cosas estaban muy tensas y un poco distantes... yo sentía que no era igual y un día me dijo ‘papá, primero tenemos que arreglar nuestra situación’. Aislinn tenía un rencor un poco escondido conmigo”, agregó.

Según contó Eugenio Derbez, el conflicto con su hija comenzó porque un día no la dejó hablar en el reality. Esto ocasionó que Aislinn se incomodara mucho, a tal punto que la relación se puso tensa.

“Mi hija se quedó con el sentimiento de ‘por qué mi papá que ya tiene una carrera hecha, es famoso, no me deja brillar, por qué quiere robarse el cuadro, por qué mi papá no me deja hablar, por qué quiere ese protagonismo todo el tiempo’. Y yo no sabía eso, cuando me lo contó en terapia le dije ‘hija cómo vas crees que voy a querer robarte el foco’”, se sinceró.

Eugenio Derbez explicó que no dejó hablar a su hija porque había un guion establecido para aquella escena, no porque haya tenido la intención de censurarla o quitarle presencia.