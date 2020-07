Eugenio Derbez es uno de los actores mejor consolidados en la industria del entretenimiento en México y Latinoamérica. El intérprete tiene una larga trayectoria artística, alcanzando el éxito con programas cómicos en Televisa y protagonizando varias cintas en Hollywood. Sin duda, es uno de los comediantes más queridos del mundo del espectáculo.

En una plática publicada en YouTube, el comediante le contó a su hijo Vadhir Derbez que sus padres jamás hablaron abiertamente sobre la sexualidad. A tal punto que desconocía realmente de dónde se procreaban a los bebés.

El famoso mexicano explicó que desconocían muchos aspectos sobre la sexualidad (Foto: Instagram)

Todo surgió porque Eugenio dijo que fue un niño sumamente tímido, aunque travieso. Entonces, el actor habló sobre sus primeros romances y cómo hacía para acercarse a las chicas. Sin embargo, hizo una confesión que desató los comentarios y risas de sus seguidores.

¿POR QUÉ EUGENIO DERBEZ NO TENÍA CLARO CÓMO SE CONCIBE UN BEBÉ?

Vadhir le preguntó hasta cuándo había sido virgen, y tal como lo declaró ya hace un par de años, Derbez comentó que fue “hasta los 21 años y por lo mismo. La mamá de Aislinn fue mi primera vez”.

Eugenio detalló que su problema fue que en su familia nunca se habló abiertamente de sexualidad.

“Mi papá me llevaba 45 años y era de la vieja guardia, jamás habló de sexo conmigo, era tabú, prohibido. Entonces mi pobre madre -Silvia Derbez- se las ingeniaba para hablar conmigo de esas cosas y tampoco era muy hábil, como podrán ver”, explicó Eugenio Derbez.

“Entonces mi mamá jamás me dijo ‘mira, hijo, los preservativos’ ni nada, todo lo tuve que investigar yo con mis cuates”, agregó.

Además, el comediante contó que se su madre habló sobre la procedencia de los bebés hasta cuando él tenía entre 13 y 14 años, aunque no de la forma correcta.

Eugenio Derbez durante la entrevista para el canal de YouTube de su hijo Vadhir (Foto: Captura/ YouTube)

Derbez sorprendió a su hijo Vadhir, quien lo escuchaba entre admirado e incrédulo y sin dejar nunca de bromear con él, al revelarle la manera en que él pensaba que se hacían los bebés.

“Tu papá puso una semillita”, le dijo Silvia Derbez a Eugenio.

“En mi cabeza fue como el único lugar donde hay macetas es la terraza. Me imaginé a mi papá y mi mamá ahí, entonces salieron a la terraza y sembraron una semilla y de ese acto nací. No acababa de entender todo, pero sí tenía claro que mi mamá y papá salieron a la terraza y ahí se gestó todo. Así de estúpido era yo y es que mi mamá nunca me explicó las cosas bien”, indicó.

En entrevista para Vadhir Derbez para YouTube, Eugenio contó que sus padres jamás hablaron abiertamente sobre la sexualidad (Foto: Instagram)

Por ello, Derbez contó que cuando era joven no podía acercarse a las mujeres que le gustaban, pues era muy tímido.

“Ya adolescente, ya grandecito, yo era muy inocente, nunca fui a una discoteca en toda mi vida, eso no existió en mi vida, no salía, no me reventaba, era yo mega nerd. Mi mamá me tenía amenazado. Cuando tenía novia no las tocaba, era de manita sudada”, explicó.

“Era incapaz de tirarle la onda a alguien, acabé andando con puras chavas que me tiraron la onda”, compartió.

