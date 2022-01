En el anterior episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, Rue (Zendaya) busca una nueva empresa comercial mientras ayuda a forjar una amistad entre Jules y Elliot. Por su parte, Cassie (Sydney Sweeney) se adapta a una rutina para llamar la atención de Nate.

Mientras tanto, Lexi se dedica a montar una obra de teatro escolar y Maddy considera volver a estar con Nate y Cal (Eric Dane) encuentra un objetivo luego de recordar su vida cuando era un niño, sus primeros amores y atracciones.

Además, Rue no puede ocultar más su recaída con las drogas, pero prefiere centrarse en la oportunidad de negocio que consiguió. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio de “Euphoria”?

Rue llevando su maleta llena de drogas en la segunda temporada de "Euphoria" (Foto: HBO Max)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “EUPHORIA” TEMPORADA 2 CAPÍTULO 4?

El cuarto episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, se estrenará este domingo 30 de enero de 2022 en HBO Max. Cada domingo saldrá un nuevo capítulo de la serie creada por Sam Levinson.

HORARIO DE LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”

México: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

¿QUÉ PASARÁ EN “EUPHORIA” TEMPORADA 2 CAPÍTULO 4?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘You Who Cannot See, Think of Those Who Can’ (2x04), cuarto episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, en la fiesta de cumpleaños de Maddy, las relaciones se celebran y cuestionan.

Mientras Jules recurre a Elliot en busca de consejo, Cal hace un viaje por el camino de la memoria, y Jules, Rue y Elliot (Dominic Fike) juegan a verdad o reto.

Por lo visto en el tráiler del nuevo episodio de la segunda entrega, uno de los protagonistas podría estar en peligro, ya que Rue aparece llorando en medio de un funeral. Además, el personaje de Zendaya abre la maleta llena de drogas que le entregó Laurie (Martha Kelly).