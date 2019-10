La modelo Doménica Delgado reveló en ‘El valor de la verdad’ que estaba “loca de amor” por el español Antonio Pavón, expareja de Sheyla Rojas, pese a que nunca logró concretar una relación con él.

Doménica contó que le atraía la “experiencia” que tenía Pavón, quien ha recorrido distintas ciudades en todo el mundo.

“Ha viajado mucho, ha vivido en varios lugares, me contaba sus experiencias y a mí me parecía loquísimo. Para mí, joven, no había estado con nunca nadie tan [”recorrido"]. Me gustó, eso me gustó bastante", confesó.

La modelo también contó que salió con el torero durante casi un año. Cuando estaban a punto de oficializar su relación, un programa sacó un ‘ampay’ de ella bailando con otra persona.

“Cuando él y yo empezamos a salir en serio, ya para una relación, a mí me hacen un ‘ampay’. Desafortunadamente se me ve bailando de una forma que no debí haber bailado y en las imágenes por la sombra se ve como si yo me estuviera besando”, dijo.

Doménica reveló que después de eso, Antonio Pavón no le hablo “por un mes”. Sin embargo, finalmente dijo que el español también tenía varios ‘ampays’ en su haber. “Imagínate si oficializamos”, agregó.