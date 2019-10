El dominicano Kevin Blow fue el nuevo invitado de El valor de la verdad. Él respondió 20 preguntas, todas relacionadas a su expareja Michelle Soifer, y se llevó 25 mil soles. El cantante dijo que no iba a continuar porque ya había dado a conocer todo lo que la gente tenía que saber.

Antes de que se retirara, el conductor del programa Beto Ortiz le preguntó si quería saber cuál era la pregunta número 21 y que no tenía la necesidad de contestarla. Tras ello procedió a leerla: "¿Te metiste en la relación de Michelle Soifer y Erick Sabater?".

El cantante, al conocer la interrogante, solo atinó a dibujar con su mano derecha un signo de interrogación y se despidió del programa, dejando abierta la duda que muchos de los fans de las celebridades se preguntan.

Además, se recuerda que aquellos que llegan hasta el final del programa, pero se niegan a responder algunas de las preguntas, pierden todo lo acumulado que suma un total de 50 mil soles. En este caso, Kevin Blow no pudo llevarse ni un sol del programa de Beto Ortiz.

Kevin Blow en el polígrafo. (Foto: Instagram)

La presencia del extranjero se da días después de las polémicas declaraciones que ofreció al programa Magaly TV: La firme, donde reveló que la chica reality le habría sido infiel con el futbolista Jefferson Farfán y el salsero Josimar.

Kevin Blow durante El valor de la verdad. (Foto: Instagram)

PREGUNTAS

1. ¿Te fue infiel Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"A mediados del año pasado entro a un reality y sentí cosas que cambiaron. Ella era una persona muy dada a la relación y hubo cambios e interés por otras cosas. Le pedía hacer cosas como ir al gimnasio, pero no quería. Cuando de pronto me dice que un chico iba a entrenarla en la casa y la vi muy activa.Ahí empezaron mis sospechas [...]. Después de un tiempo le pregunto si me sería infiel, a lo que me juró por su papá y sobrino que jamás lo haría. Al ser mis sospechas más fuertes sincronizo su whatsapp con mi computadora y veo conversaciones cariñosas entre ellos [...]. En esos diálogos, él le dice: 'ahora me voy a bañar y te hablo cuando termine', a lo que ella le responde: ‘Me gustaría estar en la ducha contigo y estar en la cama otra vez desnuda’”. Tras ello entramos en crisis porque la confronté al día siguiente, pero ella lo negó. Al final lo aceptó y me pidió disculpas [...]. Le conté a mi padre y me respondió que ella no iba a cambiar porque la "conociste así, ¿que esperabas?".

2. ¿Le fue infiel Michelle Soifer a Erick Sabater contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)



“No le echo la culpa porque lo acepté. Todo inició con un beso que yo le correspondí durante las conversaciones para una grabación mía. Luego le pedí conversar, pero me dijo que fuera a su casa. Entré a su habitación, pero continuamos lo que habíamos dejado a medias y pasó lo que tenía que pasar. [Tuvo relaciones paralelas] unos 8 o 9 meses. Yo también le fui infiel a mi prometida, con quien me iba a casar".



3. ¿Te contaba Michelle Soifer que casi nunca tenía sexo con Sabater?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Yo le pregunté durante esos encuentros [clandestinos] por qué decide estar conmigo a lo que ella me responde, entre otras cosas delicadas, porque eventualmente tenía intimidad con Sabater pues todo en su relación eran reclamos".



4. ¿Afanaba Josimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)



Kevin Blow contó que el cantante Josimar y su entonces pareja sostenían conversaciones muy amenas y a pesar de sus reclamos, ella "nunca le puso el parche y jamás le dejó las cosas claras".

5. ¿Invitó a cenar Jefferson farfán a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"En una oportunidad entró una llamada en la que él la invitaba a cenar, le dice para ir a comer y de paso se comen el postre. Yo le reclamé, pero me respondió que solo era su amigo. Después de enojarme, ella lo bloqueó de Instagram en esa oportunidad para no generar más conflictos entre nosotros".



6. ¿Se le mandaba Michelle Soifer a Jefferson farfán?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Para mí mandarse es aceptar las proposiciones que le hacen los demás sin hacer nada [...]. Una vez vi el carro de Jefferson por la casa donde vivíamos, ella al notar su presencia detuvo su unidad. Cuando ella llega le pregunto por qué se había detenido, a lo que ella me responde que por un amigo, pero al decirle que identifiqué la placa de Farfán, me contestó que pasaba por el lugar y bajó a saludarlo".



7. ¿Le gustaba a Michelle Soifer visitar brujos?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Sí. Una vez la acompañé, pero yo no creo en eso. La primera vez la acompañé, fuimos todos y entraron ellos. Ella siempre juraba que le habían hecho brujería".



8. ¿Coqueteaba Ignacio Baladán con Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Se despedían diciendo: 'Te mando un beso y él respondía te mando otro y póntelo donde tú sabes". Todo eso lo escuché en altavoz [...]. Cuando le reclamé, ella me dijo que Ignacio era así y que hablaría con él".



9. ¿Te prohibió Michelle Soifer que trabajaras con bailarinas?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Ella es una mujer que tiene una conducta de celos excesivos. No quería verme con el tema de bailarinas. Incluso, me escondió el celular cuando tenía una reunión con el dueño de una discoteca".



10. ¿Te celaba Michelle Soifer con Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)



"No sé por qué ella tenía un tema con ellas. Pensaba que me gustaban las rubias, pero solo eran ideas suyas".



11. ¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Sucedió cuando le reclamé por mi celular que lo había dejado cargando. Ella me dijo que no sabía nada, pese a que lo puse a su lado, entonces como tenía una botella de agua le eché un poco en su cara, pero su reacción fue golpearme. Yo ya tenía una operación en la nariz y me la desvió. Tras eso fui al baño y revisé mi rostro, regresé al cuarto y le dije que me iba a ver al médico [...]. No fue la única vez, sucedieron 3 o 4 veces más. En varias oportunidades me provocaba. Cuando lo hizo por segunda vez, le señalé que me iba de la casa y ahí paró".



12. ¿Agrediste a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Después de que ella me araña y corta, le hago fuerza en la cama, pero Michelle se resbala y cae en la alfombra. Como estaba de espaldas, yo con una mano le sujeto ambos brazos, con la otra la presiono contra el suelo y le digo que me pida perdón, algo que no hizo. Con eso, lo único que busqué fue hacerle saber que yo tenía más fuerza que ellas. Fue una situación muy incómoda".



Kevin Blow hizo la demostración de cómo agredió a Soifer. (Foto: Instagram)

13. ¿Se quedaba Michelle con el dinero de tus shows?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Cuando la relación empezó, se puso de moda contratarnos juntos. Entonces, cada quien hacía lo suyo, pero ella se quedaba con el dinero de ambos".



14. ¿Le prestaste dinero a Michelle Soifer para la compra de un auto?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Ella como vivió en Estados Unidos tenía una costumbre de allá y no tenía nada propio. Su casa era alquilada, el carro que usaba era prestado; entonces cuando la conozco le dije que debería tener algo suyo y justo llega un amigo con un carro y bueno, como tenía ahorros, le di ese dinero [...]. Una vez también fuimos de viaje a Estados Unidos, a solicitud de ella, el plan era que Michelle corría con los pasajes y yo con la bolsa de viaje, tras divertirnos me llaman de la agencia y me señalaron que los pasajes no habían sido pagados. Yo los asumí".



15. ¿Te aprovechaste de la fama de Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Para empezar con Michelle eran dos opciones: encontrar en ella una oportunidad en el mundo artístico y la segunda era sacar provecho. Opté por la primera".



16. ¿Le fuiste infiel a tu esposa con Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Sí le fui infiel. Nosotros teníamos un tema de pareja desde hace tiempo que nunca superamos y cuando se presentó lo de Michelle lo vi como una salida rápida. Aunque jamás se enteró, yo le pedí perdón, pero no sabía por qué, nunca se lo dije [...]. Quedé enamorado de Michelle porque era una mujer increíble, yo me quería casar con ella y se lo dije por interno, incluso le di un anillo simbólico".



17. ¿Le fuiste infiel a Michelle Soifer en su casa?

Respuesta: Sí (Verdad)



Tras sonreír, Kevin Blow dice: "Sucedió hace tres meses y medio. Fue lo último que quise hacer antes de separarnos, a raíz del bailarín y otras situaciones que habíamos vivido. Lo hice para que ella sienta cómo estaba y porque me hizo perder mi tiempo [...] Fue con una persona extranjera que no es pública, con quien coincidí en una conferencia, la invité a la casa y cuando me preguntó si tenía pareja le dije que todo se había acabado. Hicimos lo que debimos hacer [...]. Ella fue quien contó de eso a la hermana de Michelle, a quien llamó tras contactarla por Intagram diciendo que estaba embarazada. Yo, para que suceda eso, había tomado mis precauciones y no podía chantajearme, aunque insistió y mi hermano le dijo que se haga una prueba. Todo era falso".



18. ¿Se encontraron Michelle Soifer y Jefferson Farfán en Larcomar?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Me enteré de la reunión por un amigo en común. Me contó y le creí. Fue en el parque, salió de su auto, se tomaron fotos y fueron juntos".

19. ¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?

BOTÓN ROJO

Pregunta de repuesto: ¿Crees que Michelle Soifer buscó a Jefferson Farfán por interés?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Yo creo que por encima de la fama que tenga Michelle, Jefferson Farfán en este país es mucho más conocido. Cuando Yahaira [Plasencia] se lanza como solista, el cimiento para construir esa carrera fue él. Jefferson es una persona que genera éxito en la gente. Chotear a Farfán no es una buena decisión [empresarialmente] para ninguna mujer [...]. Lo de Michelle fue un interés económico porque yo conozco sus gustos y según palabras de ella, si hubiera querido, ya hubiese estado hace tiempo con el futbolista".



20. ¿Aún amas a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"La relación fuera de toda la crisis era muy soñadora porque la pasábamos bien pues compartíamos todo: música, composiciones, cocinábamos juntos y más. El amor no es algo que uno pueda decir que ya no sienta nada por ti. En el polígrafo dije que no porque el amor [que le tengo] ya no alcanza para decirle: te perdono o vamos intentarlo una vez más y perdonarnos".



Kevin Blow contará supuesta infidelidades y maltrato físico por parte de Michelle Soifer. (Foto: Instagram Kevin Blow)

NOTA PREVIA

Kevin Blow es el nuevo personaje que se sentará en el sillón rojo de El valor de la verdad, así lo anunció, como ya es de costumbre, Beto Ortiz en sus redes sociales, cuyo video tuvo miles de reproducciones a los pocos minutos de haber sido lanzado.

En un primero momento, Ortiz subió el video de la llegada de Blow a las instalaciones de Latina. Tras saludarlo y sostener una breve conversación con él lo invita a pasar a la set para el inicio de las grabaciones.

Una de las preguntas que responderá el dominicano es: “¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?”, después de ello se le escucha decir que escuchó una conversación entre ambos personajes: “[Él le dice] ahora me voy a bañar y te hablo cuando termine, a lo que ella le responde: ‘Me gustaría estar en la ducha contigo y estar en la cama otra vez desnuda’”.

Otra de las interrogantes que le hacen a Kevin Blow es: “¿Afanaba Jossimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo?”. El dominicano respondió que en una oportunidad el cantante la invitó a salir para comer algo y conversar, a lo que ella aceptó, pero él le dijo que de paso se comerían el postre.

Kevin Blow y Michelle Soifer cuando eran pareja. (Foto: Instagram Kevin Blow)

Pero el tema de supuestas infidelidades no habrían sido todo en dicha relación, pues Ortiz le consulta: “¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?”. El extranjero contó que en una oportunidad ella le arañó, por lo que su reacción fue agarrarla y en ese forcejeo cayeron al piso, haciendo una recreación, y le exigió que le pida disculpas, caso contrario no la soltaría. “Después de eso no volvió a hacerlo”.

Al final del video compartido en Instagram, Beto le pregunta a Blow sobre ¿qué dice la Biblia de los cachudos?, a lo que este responde: “No entrarán al reino de los cielos”.

Michelle Soifer responde

Al conocer que Kevin Blow se sentará en el sillón rojo, la popular ‘Solcito’ dijo sentirse fastidiada por la forma en la que su expareja expuso su intimidad.

“Me siento muy decepcionada y triste. Creo que así no tienen que terminar las cosas. Ha sido horrible para mí. No sé por qué cuesta tanto mantener una carrera limpia durante tantos años. Las cosas que uno haga en privado, sea bueno o malo, hay que mantenerlo en privado”, señaló.

Sifeer dijo sentirse decepcionada de su expareja por contar su intimidad. (Foto: Instagram Kevin Blow)

Michelle Soifer pide disculpas a Josimar y Jefferson Farfán

La popular cantante rechazó las declaraciones de Kevin Blow, luego que en el adelanto de El valor de la verdad señalara que Michelle Soifer le fue infiel con Jefferson Farfán y Josimar.

“Son cosas delicadas porque están involucrando a muchas personas. Le digo a Josimar que esté tranquilo, yo sé perfectamente el cariño que nos tenemos, una amistad bonita. Me da pena que se vean maltratados amigos míos por terceros y no sé cuál es el propósito”, dijo.

Kevin Blow narró episodios con su pareja Michelle Soifer, de quien dijo una vez que fue agredido por ella. (Foto: Instagram Kevin Blow)

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:

Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.