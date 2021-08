“Inocentes”, también conocida como “Almas heridas’', es la nueva telenovela turca que se emite en España y que ha empezado a despertar el interés de la audiencia. La producción, que se trasmite por Antena 3, narra la historia de amor de Inci (Farah Zeynep Abdullah) y Han (Birkan Sokullu), cuyas vidas cambian por completo una vez que se conocen.

La serie turca, titulada originalmente “Masumlar Apartmanı”, es un drama psicológico basado en la adaptación de la novela Madalyonun içi (Dentro del medallón), de la psiquiatra y popular escritora Gülseren Budayıcıoğlu y está basada en hechos reales.

“Inocentes” se estrenó en Turquía en septiembre de 2020 y se convirtió en un éxito de audiencia que pronto se extendió por Oriente. La ficción ha llegado a España con una trama que toca temas psicológicos muy importantes como los trastornos obsesivos compulsivos, enfermedad que padece Safiye, interpretada por Ezgi Mola. ¿Quién es la actriz turca detrás de este personaje? Aquí todo sobre ella.

Ezgi Mola es la actriz turca que interpreta a Safiye en “Inocentes”. (Foto: Ezgi Mola/ Instagram)

QUIÉN ES EZGI MOLA, SAFIYE DE “INOCENTES”: PERFIL Y CARRERA ARTÍSTICA

Ezgi Mola es la actriz turca que interpreta a Safiye en “Inocentes”. Ella es la hermana mayor de Han y quien más tensión genera en la familia. Heredó de su madre su obsesión por la limpieza, la moral estricta y anticuada, además es obsesiva compulsiva. Ella cree que no importa cuánto se lave, no puede deshacerse de la suciedad.

Mola es conocida por su exitosa carrera en el cine, teatro y televisión. Ha actuado en un teatro de improvisación “Arkadaşım Hoşgeldin”. Mientras estudiaba en Akademi Estambul, hizo su debut en Kartal Tibet ‘s Karate Can.

Estudió en Müjdat Gezen Arts Center durante 4 años con Aydoğan Temel y también apareció por primera vez en su obra de teatro Çürük Elma. En 2005, se unió a BKM Theatre y apareció junto a Ugur Yücel en la serie Hırsız Polis y “Canım Ailem”.

Tiene un buen éxito de taquilla en su carrera cinematográfica. En 2006, actuó en la película Hayatımın Kadınısın, por la que ganó el premio Sadri Alışık.

Nacida en Estambul, la actriz de 38 años es una estrella en su país de origen y ha obtenido importantes premios a lo largo de su trayectoria. Es considerada una de las actrices más populares del momento y está ganado popularidad en España con “Inocentes”.

CONTROVERSIA-JUICIO

En agosto de 2020, Ezgi Mola criticó a un soldado turco, Musa Orhan, que fue liberado de prisión, a pesar de ser acusado de agresión sexual en Siirt, y cuya víctima kurda, İpek Er, murió en el hospital.

En junio de 2021, tanto el abogado de Orhan como la oficina del fiscal general presentaron una demanda contra Mola por los cargos de “insultar con un mensaje de audio, escrito y video”, exigiendo una pena de prisión de hasta 2 años y 4 meses.

El activismo de Ezgi Mola le costó esta denuncia que pasó a un juicio que aún está pendiente. Su caso ha recibido muchos mensajes de apoyo en Turquía y la actriz se mostró agradecida en sus redes sociales asegurando que “es muy bonito sentir que no estoy sola, mis seres queridos. Me gustaría daros las gracias a todos, mucho. Os quiero y sé que el amor nos salvará”.

VIDA SENTIMENTAL DE EZGI MOLA

Sobre su vida sentimental se sabe que la actriz está enamorada. Tras salir con el actor Umut Kurt entre 2006 y 2013 y con el director Togan Gökbakar entre 2013 y 2015, la actriz actualmente mantiene una relación con el empresario hostelero Mustafa Aksakallı.

La pareja planeaba casarse el año pasado, pero de momento Ezgi Mola y Mustafa Aksakallı han tenido que suspender su boda por la pandemia de coronavirus.

REDES SOCIALES DE EZGI MOLA

Ezgi Mola es toda una influencer en las redes sociales y presume de un ejército de fieles fans. La actriz tiene casi 6 millones de seguidores en Instagram, compitiendo con colegas del medio como Özge Özpirinçci (‘Mujer’) o Hande Erçel (‘Love is in the air’).

A través de sus publicaciones podemos conocer que se lleva muy bien con sus compañeros de trabajo y comparte amistad con dos de sus coprotagonistas en ‘Inocentes’, Birkan Sokullu y Merve Dizdar.

Además, Ezgi Mola es toda una activista pues se preocupa por diferentes causas o hechos que ocurren en su país. En sus redes sociales vemos que realizaba una desesperada petición de ayuda para Turquía, devastado por una gran cantidad de incendios que agravados por una ola de calor han provocado ya varios muertos e innumerables daños materiales.