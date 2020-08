El cantante peruano Ezio Oliva vuelve a la escena musical con “En la Habitación”, un nuevo sencillo que nació durante los primeros meses de la cuarentena obligatoria en Perú y que está inspirado en su familia.

El esposo de Karen Schwarz se unió al dúo peruano Inti & Vicente para estructurar la composición de este nuevo single que además fue producido a distancia por el reconocido Alejandro León en un estudio de la capital.

“En la Habitación” tiene como soporte audiovisual un video clip muy personal, sincero y honesto grabado dentro de la casa del artista con su familia. Cuenta con una sola locación que es precisamente la habitación principal que Ezio comparte con su esposa y sus dos hijas menores.

Pero eso no es todo, Ezio incluyó la participación de sus seguidores con imágenes grabadas por ellos mismos, que fueron seleccionadas a través de una convocatoria por redes sociales.

“Tengo muchas expectativas con esta nueva canción, que no es más que un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para conquistar los corazones de mis fans y de la gente que me quiere. Quiero que esta canción al igual que mis anteriores historias representen algo para mi público y se sientan identificados”, comentó el intérprete de éxitos como “Como le hago” y “Siempre has sido tú”.

Ezio Oliva pretende con esta canción transmitir un mensaje muy esencial en estos tiempos de pandemia, y es que no hay nada más importante que la familia y que hay que disfrutarla, hay que darle calidad a los tiempos. Vivimos una lección que nos ha hecho regresar a casa, al núcleo, y es desde ahí que siempre debemos partir para vivir la vida.

