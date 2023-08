11 / 13

Jennifer Lynn Lopez nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, Nueva York (Estados Unidos). Además de su carrera artística en el canto debutó en algunas películas como "My little girl". También participó en "Anaconda" y "Out of sight". Estuvo casada con Marc Anthony y actualmente es la pareja de Ben Affleck. (Foto: AFP)