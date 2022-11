12 / 14

BILLIE EILISH. Nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California. La cantante y compositora adquirió fama cuando tenía 13 años con el sencillo “Ocean Eyes”, que primero se lanzó en SoundCloud y luego como video musical en YouTube en 2016. Ya en 2017, despega su carrera tras lanzar su EP “Don't Smile at Me” y luego su álbum de estudio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019). Ha ganado un Grammy y otros premios (Foto: Michael Tran / AFP)