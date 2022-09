La película “Final del camino” se estrenó en Netflix el pasado viernes 9 de septiembre. Desde entonces, muchos usuarios de la popular plataforma de streaming han disfrutado de esta producción dirigida por Millicent Shelton y protagonizada por Queen Latifah, quien también es una de las estrellas de “Garra”.

Titulada originalmente como “End of the Road”, la cinta aborda la historia de Brenda, quien acaba de enviudar y perder su trabajo. Entonces, se traslada con toda su familia a otra ciudad para empezar una nueva vida. Por desgracia, ellos deberán aprender a defenderse cuando se conviertan en el objetivo de un misterioso asesino.

¿Quieres saber quiénes son los integrantes del reparto del largometraje? A continuación, conoce a los actores y personajes de “Final del camino”. Descubre, así, quién es quién en la película de Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FINAL DEL CAMINO”?

1. Queen Latifah como Brenda

Queen Latifah es la protagonista de “Final del camino”. La famosa actriz interpreta a Brenda, quien decide mudarse junto a su familia luego de vivir algunas circunstancias difíciles.

Queen Latifah como Brenda en la película "Final del camino" (Foto: Netflix)

2. Chris “Ludacris” Bridges como Reggie

El reconocido rapero y actor “Ludacris” le da vida a Reggie, el hermano de Brenda en la película. Como intérprete, el artista es famoso por su labor en las cintas de la saga “Rápidos y furiosos”.

Queen Latifah y "Ludacris" en la película "Final del camino" (Foto: Netflix)

3. Beau Bridges como Hammers

Beau Bridges también forma parte del elenco. Él es Hammers, un policía estatal de Arizona que se caracteriza por ser corrupto. Entre los anteriores trabajos del actor, destacan “Homeland”, “The Descendants” y “Greenleaf”.

Beau Bridges como Hammers en la película "Final del camino" (Foto: Netflix)

4. Mychala Faith Lee como Kelly Freeman

Mychala Faith Lee, por su parte, interpreta a Kelly Freeman en la ficción. Ella es la hija adolescente de Brenda. Los proyectos anteriores de la actriz incluyen la producciones “Truth Be Told” y “The Greatest Inheritance”.

Mychala Faith Lee como Kelly Freeman en la película "Final del camino" (Foto: Netflix)

5. Shaun Dixon como Cam

Shawn Dixon le da vida al pequeño Cam. En sus trabajos previos, se resaltan los títulos “Kid’s Crew”, “The Exit Row” y “The Neighborhood”.

La familia de Brenda en la película "Final del camino" (Foto: Netflix)

6. Frances Lee McCain como Val

La célebre intérprete Frances Lee McCain es Val en “End of the Road”. Ella es ampliamente reconocida por su trabajo en proyectos como “Back to the Future”, “Gremlins” y “Better Call Saul”.

Otros integrantes del elenco de “Final del camino”:

Jesse Luken como Harvey Ruck

como Harvey Ruck Travis Hammer como Skinny

como Skinny Keith Jardine como Mace

como Mace Tabatha Shaun como Shelby

como Shelby Amie MacKenzie como Lucy

como Lucy Efrain Villa como Pepe Ochoa

como Pepe Ochoa Aaron Valentine como Zach

El póster de la película "Final del camino" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “FINAL DEL CAMINO”?

La película “Final del camino” (también conocida como “Final de trayecto”) se encuentra disponible en el catálogo de Netflix desde el viernes 9 de setiembre.

Por ello, si quieres ver la cinta en la plataforma, solo debes contar con una suscripción al popular servicio de streaming. Puedes acceder al largometraje desde el siguiente enlace.