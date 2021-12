El mundo musical ha quedado paralizado con la repentina y trágica muerte del productor puertorriqueño Flow La Movie y su familia, quienes viajaban en un avión chárter este 15 de diciembre de 2021. Se sabe que la nave se estrelló y estalló en llamas mientras intentaba aterrizar de emergencia.

Si bien, la noticia del fallecimiento de José Ángel Hernández, su verdadero nombre, ha dejado en shock a la industria, quien está más afectada con todo lo ocurrido es Natti Natasha, quien tenía planeado volar, el jueves 16 de diciembre de 2021, en el mismo jet privado.

NATTI NATASHA ESTÁ DESTROZADA

Raphy Pina, pareja de la artista, lamentó el accidente que acabó con la vida del productor de 36 años, su esposa Debbie Von Jiménez García, de 31, y su hijo Jayden Hernández, de 4.

“Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy [jueves] yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo consternado, según el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

Para la cantante, la idea de perder a su hija y padre de su bebé la destrozó (Foto: Natti Natasha / Instagram)

Asimismo, mencionó que la reguetonera se encuentra muy dolida, por lo que no quiso acompañarlo a su juicio en San Juan por posesión ilegal de un arma automática. “Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, manifestó.

Y no es para menos, pues a Natti Natasha, la idea de haber subido a ese avión y perder a su primogénita, nacida el 22 de mayo de 2021, la habría afectado demasiado. Lo mismo hubiese ocurrido con el padre de su hija.

Natti Natasha junto a su pareja y su bebé (Foto: Raphy Pina / Instagram)

MURIÓ UN LUCHADOR

En otro momento, Pina dijo que sentía admiración por Flow La Movie. “[Era] un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella”, dijo.

De acuerdo con información de People, la nave privada sufrió una avería tras despegar del aeropuerto de Isabela, en Puerto Rico. Al detectar la falla, intentó aterrizar en la pista del Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, pero se estrelló. Además, del productor musical, su esposa y pequeño hijo, viajaban dos adolescentes y los tres miembros de la tripulación.