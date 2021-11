La segunda jornada de la FMS Perú se realiza este sábado 20 de noviembre, con seis batallas confirmadas. A diferencia de la primera fecha, Trujillo es la sede elegida y los espectadores podrán vivar con las mejores rimas de los 12 MC nacionales. Conoce aquí los horarios por país, las batallas y declaraciones previo al evento.

El MVP de la primera jornada jue Jaze, quien derrotó a Strike en el anfiteatro del Parque de la Exposición del Cercado de Lima y que, además, busca retener su título en esta segunda temporada de la FMS Perú. Le siguen Stick, tricampeón de la Red Bull Batalla Perú y Nekroos, que venció sin réplicas a Ghost en la última batalla de la primera jornada.

Cabe recordar que la primera temporada de la competencia se realizó bajo un contexto absolutamente inusual de confinamiento. Eso no impidió que FMS Perú se convierta en una de las favoritas y que miles de personas estuvieran pendientes de los enfrentamientos, superando el millón y medio de visitas por fecha.

¿Cuándo empieza la jornada 2 de la FMS Perú 2022 y dónde se realizará?

La segunda jornada de la FMS Perú 2022 empieza este sábado 20 de noviembre, desde las 15:00 horas de Perú, en el Club de Trujillo, en la carretera Huanchaco.

Además, Urban Roosters confirmó que, en las próximas fechas, los freestylers de la escena local se enfrentarán en otras ciudades del país como Chiclayo, Arequipa, Piura, Pucallpa, entre otras.

¿Cuáles son los horarios por país para ver la jornada 2 de la FMS Perú 2022?

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver en vivo la jornada 2 de la FMS Perú 2022?

La jornada 2 de la FMS Perú 2022 se puede seguir vía streaming desde el canal de Youtube de Urban Roosters. Las batallas también serán transmitidas por su página de Facebook. La primera jornada tuvo más de 1 millón de visualizaciones.

¿Quiénes son los 12 participantes de la FMS Perú 2022?

Jaze

Stick

Jota

Strike

Skill

Nekroos

Vijay Kesh (antes New Era)

Diego Mc

Jair Wong

BlackCode

Ghost

Kian

¿Cuáles son los enfrentamientos de la jornada 2 de FMS Perú?

Este sábado 20 de noviembre, 12 MC nacionales se enfrentarán en la segunda fecha de la FMS Perú. (Foto: Facebook /FMS Perú - Urban Roosters).

Primera batalla: Diego vs Strike

Segunda batalla: Nekroos vs Jair Wong

Tercera batalla: Jota vs Blackcode

Cuarta batalla: Stick vs Vijay Kesh (antes New Era)

Quinta batalla: Jaze vs Kian

Última batalla: Skill vs Ghost

¿Qué dijeron los competidores, previo al inicio de la jornada 2 de FMS PERÚ 2022?

Nekroos, Ghost y Blackcode se pronunciaron en conferencia de prensa, previo a la jornada 2 de la FMS Perú. (Foto: Urban Roosters).

Nekroos: “Este año tengo un enfoque más competitivo”

En declaraciones para Mag. El Comercio, Nekroos reconoció que en la primera temporada de la FMS Perú tenía un enfoque distinto.

“En la temporada uno no me fue tal mal, tuve chances de ganar el campeonato, pero por algunos resultados que no se dieron se me escapó de las manos. Fue una temporada en la que tenía un enfoque distinto, un enfoque en el que no quería pensar nada, simplemente rapear”, dijo el MC oriundo de Comas.

En esta segunda temporada de la competencia, uno de los favoritos para ganar la FMS Perú aseguró que afrontará cada batalla con otra mentalidad.

“Este año tengo un enfoque más competitivo, un enfoque más de querer competir y ganar de verdad. Gracias a Dios en esta temporada, en la primera fecha, pude empezar con pie derecho ganando a Ghost y espero que en la segunda también se pueda rescatar los tres puntos”, remarcó.

El venezolano Blackcode se pronunció sobre su batalla contra el trujillano Jota, quien tendrá el apoyo del público.

“Ya sabemos que Jota es canchero, hace fiesta y yo voy más al cuello, entonces son personalidades distintas en la batalla, pero yo me siento apto para batallar”, dijo en conferencia de prensa.

Ghost, otro de los raperos trujillanos, se mostró entusiasmado por batallar con Skill, uno de los favoritos a ganar la FMS Perú, ante su gente.

¿Quiénes son los jueces de la FMS Perú 2022?

Cinco jueces tendrán en sus manos las decisiones de cada batalla de la FMS Perú 2022. (Foto: Urban Roosters)

LA FMS Perú 2022 tiene a dos nuevos jurados, tras la salida de GCR y Vellutino. Se trata de Choque, quien participó en la primera temporada de la liga de freestyle y Django, referente del rap peruano. Fue subcampeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Nacional Perú 2006.

Metz y Dj Demandado, host y disc-jockey, estarán nuevamente en la segunda fecha de la FMS Perú

¿Cómo va la tabla de la FMS Perú 2021-2022?

Después de la primera jornada, Jaze se quedó con el primer MVP de esta temporada. Lo siguen, muy de cerca, Stick y Nekroos. Estas son las ubicaciones en la tabla de cada MC.