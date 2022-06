El norte del país será el escenario perfecto para la jornada 5 de la FMS Perú 2022 . La Freestyle Master Series peruana llegará a Chiclayo con una serie de enfrentamientos que no te puedes perder entre los 12 freestylers nacionales de esta segunda temporada, ¿cuándo y en qué lugar exacto se realizará? Desde Mag te contamos los detalles.

La jornada arrancará a las 16:30 (hora local) con las batallas Stick vs Ghost, Nekroos vs Skill, Blackcode vs Jaze, Jota vs Diego MC, Jair Wong vs Kian y Vijay Kesh vs Strike.

La jornada 5 hará retumbar Chiclayo con las mejores batallas. (Foto: @FmsperuOficial / Twitter)

Fecha y lugar de la jornada 5

El nuevo enfrentamiento dentro de la FMS Perú 2022 se realizará este domingo 5 de junio en el Jockey Club de Chiclayo ubicado en la av. Los Incas 402, La Victoria. Las entradas para disfrutar con tus MC’s preferidos ya están a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de peru.fmstickets.com.