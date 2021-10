Después de más de cinco meses, la liga profesional de freestyle más importante del mundo empieza nuevamente su recorrido en nuestro país, según lo anunció Urban Roosters. Conoce aquí cuándo empieza la segunda temporada de la FMS Perú 2022, dónde seguirlo en directo, los cruces de cada batalla y todos los detalles que buscas.

La primera temporada de FMS Perú finalizó el 20 de marzo y, tras las batalla entre Jaze y Nekroos, el ‘Rey de los minutos libres’ obtuvo el histórico primer campeonato de la liga nacional del país.

El primer año de la competencia se realizó bajo un contexto absolutamente inusual de confinamiento. Eso no impidió que FMS Perú se convierta en una de las favoritas y que miles de personas estuvieran pendientes de los enfrentamientos. Precisamente, FMS fue trending topic en cada jornada y superó el millón y medio de visitas por fecha.

La gran final, así como todas las jornadas de la FMS Perú, ya cuentan con más de 1.045.539.894 de visualizaciones entre todos sus contenidos.

¿Cuándo empieza la jornada 1 de la FMS Perú 2022 y dónde se realizará?

La primera jornada de la FMS Perú 2022 empieza este domingo 10 de octubre, desde las 17:00 horas de Perú, en el anfiteatro del Parque de la Exposición del Cercado de Lima.

Además, Urban Roosters confirmó que, en las próximas fechas, los freestylers de la escena local se enfrentarán en distintas ciudades del país como Lima, Chiclayo, Arequipa, Trujillo, Piura, Pucallpa, entre otras.

¿Dónde ver en vivo la jornada 1 de la FMS Perú 2022?

La jornada 1 de la FMS Perú 2022 se puede seguir vía streaming desde el canal de Youtube de Urban Roosters. Las batallas también serán transmitidas por su página de Facebook.

Jaze y Strike pondrán el broche de oro a la primera jornada de la FMS Perú 2022. (Foto: Urban Roosters)

¿Quiénes son los 12 participantes de la FMS Perú 2022?

Jaze Stick Jota Strike Skill Nekroos Vijay Kesh (antes New Era) Diego Mc Jair Wong BlackCode Ghost Kian

¿Cuáles son los enfrentamientos de la jornada 1?

Primer cruce: Diego vs Black Code

Segundo cruce: Stick vs Jair Wong

Tercer cruce: Vijay Kesh (antes New Era) y Kian

Cuarto cruce: Nekroos vs Ghost

Quinto cruce: Skill vs Jota

Sexto cruce: Jaze vs Stricke

¿Cuáles son los horarios por país para ver FMS Perú 2022?

Perú: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Chile: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

España: 19:00 horas

¿Qué dijeron los competidores, previo al inicio de la FMS PERÚ 2022?

Stick, Skill y Kian se pronunciaron sobre el inicio de la FMS Perú 2022. (Foto: Captura / Urban Roosters)

Hace unas semanas, Stick se proclamó tricampeón de la Red Bull Batalla Perú y, en la primera edición de la FMS Perú, estuvo muy cerca de quedarse con el trofeo. Previo el inicio de la competencia, el rapero de San Juan de Lurigancho dijo que se esforzará al máximo para campeonar.

“Me veo esforzándome al máximo. Confío en mi talento para poder campeonar, pero sé que estoy con monstruos en la Liga. Me iría muy satisfecho si supero con creces mi nivel de la temporada anterior. Esa es mi meta: superarme a mí. Si eso me trae un campeonato, bienvenido sea”, declaró en conferencia de prensa.

Skill, otro de los favoritos en esta temporada, fue una de las revelaciones en la FMS Internacional. El MC originario de San Juan de Miraflores se mostró entusiasmado por la presencia del público en las batallas de freestyle.

“La presencia del público va a aportar bastante porque todos disfrutamos batallar cuando hay público. Va a ser increíble que el público vuelva esta temporada”, reconoció.

Kian, quien obtuvo su pase a esta nueva temporada tras ganar el Torneo Clasificatorio, se pronunció sobre su batalla con Vijay Kesh, antes New Era. “Vijay tiene un nivelazo. Con público el tiene más conexión porque es muy carismático. Sé que voy a disfrutar esa fecha, gane o pierda”, apuntó.