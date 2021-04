Escrita y dirigida por Ben Falcone, “Fuerza Trueno” es una película de Netflix de 2021 que se estrenó hace poco, y no ha impresionado a los críticos hasta ahora. Tampoco abraza completamente su premisa de género, que ya ha sido explorado ampliamente por otras compañías. Aún así, el poder de sus protagonistas podría conducir a grandes números de transmisión y posiblemente a una secuela.

Ambientada en Chicago, “Thunder Force” sigue a una lugareña de clase trabajadora llamada Lydia Berman (Melissa McCarthy) a quien accidentalmente le inyectan suero de superhéroe mientras visitaba a su mejor amiga, Emily Stanton (Octavia Spencer). Así comienza sus aventuras como superheroínas en un mundo donde sí existen supervillanos.

En última instancia, ambas mujeres se enfrentan a superhumanos conocidos como los Malvados mientras los políticos elaboran estrategias para convertirse en la próxima alcaldesa de la ciudad. “Fuerza Trueno” marca la última colaboración entre McCarthy y su esposo, Falcone, quien anteriormente se unió a “Tammy”, “The Boss”, “Life of the Party” y “Superintelligence”.

En general, “Thunder Force” se burla principalmente de los tropos de superhéroes, pero no desarrolla completamente sus personajes. Hay muchos momentos graciosos, pero no parece que todos los actores principales estén completamente comprometidos con el proyecto. Además, el final parece señalar que habrá una segunda parte, así que aquí te lo explicamos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FUERZA TRUENO”?

Después de que se declaran los resultados de las elecciones, el candidato perdido a la alcaldía El Rey (Bobby Cannavale) organiza una fiesta para conmemorar a la alcaldesa electa de Chicago, Rachel Gonzales, aparentemente como un gesto de buena voluntad. La fiesta es, sin embargo, una trampa, ya que el malhechor tiene la intención de hacer volar todo el lugar.

Después de obtener esta valiosa información de una cita con el Cangrejo a medio crear (Jason Bateman), Lydia va a contarle a Emily sobre el malvado plan del Rey. Juntos, las heroínas idean una estrategia para ingresar por la puerta trasera y desarmar la bomba. Allie es una traidora, y después de que ella divulga información a los malos, el superdúo es atacado por Laser.

The King es el principal enemigo de la "Thunder Force" (Foto: Netflix)

Emily es tomada por sorpresa, pero Lydia logra arrojar un contenedor de basura a Laser, hiriéndola de hecho. Emily resuena que cuando la fiesta comienza en el piso 30, la bomba debe estar escondida en la oficina de campaña de Rachel Gonzales en el piso 29. Pero cuando llegan allí, The King y su variopinta tripulación están esperando para darles una recibida llena de problemas.

Emily derriba a los hombres del Rey y Lydia se enfrenta al propio Rey. El Rey inicialmente logra mantenerse firme, pero con la derrota de Laser, no hay mucho que pueda hacer. Lydia rompe una viga y le da un golpe al Rey, y él desaparece de la imagen, abriendo una enorme grieta en el edificio. Sin embargo, en el momento final de la película, nos enteramos por el nuevo alcalde que mientras el está detenido, aún no ha muerto.

Todos se sorprenden de la fuerza de "Thunder Force" (Foto: Netflix)

Pero... ¿Lydia está muerta? En los momentos finales de la película, Lydia puede derrotar al jefe villano, The King, pero la bomba aún no se ha desactivado. Es una bomba de tiempo considerablemente intrincada, y Emily dice que preferiría no arriesgarse a desactivar la bomba ella misma, ya que eso puede ser peligroso. Por otro lado, Tracy sugiere que sus superpoderes recién descubiertos le permitirían sacar la bomba de la ciudad, pero los instintos maternos de Emily no permiten que eso suceda.

En esta coyuntura, Lydia adopta una postura firme y salta al río Chicago, sosteniendo la bomba en su pecho. La bomba explota y se descubre el cuerpo de Lydia. Cuando Emily se lamenta por el cuerpo de Lydia, se despierta con un eructo. Para asombro de todos, Lydia está viva, aunque ha tragado mucha agua. Al final se ve a Lydia y Crab teniendo un momento romántico juntos, deleitándose con filetes de pollo crudo.

Aunque recibió el suero por error, demostró al final que ella merecía ser fuerte (Foto: Netflix)

Finalmente, hay una pregunta sobre Tracy que no se ha respondido. Ella parece transformarse genéticamente en una cantidad de tiempo significativamente menor que las otras dos protagonistas. Después de golpear inconsciente a Allie, Tracy es vista nuevamente en la batalla final, donde su entrada marca la derrota de Laser. Ella se ha transformado en una especie de Flash femenino, y eso también, de la nada.

Emily parece estar sorprendida. Si bien las entradas inesperadas en las secuencias de acción en una cosa en las películas de superhéroes, su repentina transformación sigue siendo aparentemente inexplicable. Una teoría puede ser que Emily haya logrado modificar la fórmula del suero, que ahora tarda menos en reaccionar en el cuerpo del huésped, pero aún no explica como le hicieron un traje tan rápido.