Gabriel Calvo atraviesa un difícil momento por el fallecimiento de su madre, quien luchó contra el COVID-19. Mediante su cuenta de Instagram, Calvo dio un último adiós a su madre hace unas semanas. “Mamita linda, mi corazón está destrozado, no comprende y no entiende que ya no te verá otra vez”, comentó el actor.

Luego de su sentido mensaje, el actor compartió un video donde recomienda a sus seguidores seguir las recomendaciones para evitar un contagio pues no desea que pasen lo mismo que él. “Hace poco más de una semana mi mamá falleció de COVID-19 y ha sido, definitivamente, lo más duro que he tenido que afrontar en mi vida”, comentó.

Calvo relató que le fue difícil conseguir un respirador, una cama en cuidados intensivos y un hospital pues la mayoría estaba ocupado. “En el caso de mi mamá, a pesar de haber conseguido esto, no le ganó la batalla. Ella era una mujer fuerte, una mujer sana”, agregó.

Del mismo modo, reveló que no pudo enterrar a su mamá y solo le entregaron “una cajita con sus cenizas”. “Hago este video en su nombre para que se cuiden ustedes y cuiden a su familia porque es muy duro”, afirmó visiblemente afectado.

Finalmente, el recordado actor de “Torbellino” contó que no pudo estar cerca a ella y la última vez que la vio fue en marzo. “Cuando tu familiar tiene COVID-19 no lo ves, no vas a la clínica a estar con él, a darle la mano, ni nada y si no gana la batalla no lo ves más”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Pacientes COVID-19 denuncian que ‘Operación Tayta’ no funciona

Pacientes COVID-19 denuncian que 'Operación Tayta' no funciona 25/08/2020