A pesar de haber apoyado arduamente la corta carrera de su hija Elissa Marie, el actor Gabriel Soto ha revelado recientemente sus deseos de que la menor que tiene con Geraldine Bazán no continúe en la actuación. La adolescente apenas tenía unos meses de debutar en la pantalla chica y, aunque disfrutó mucho compartir escenas con su madre y otros colegas, ahora deberá enfocarse en otra cosa.

Como se recuerda, la hija mayor de Soto hizo su primera aparición en la comedia romántica de Netflix “100 días para enamorarnos”, donde interpretó a Valentina, quien es hija de Elisa Polanco, personaje que da vida su madre, Geraldine Bazán.

Como para cualquier padre, la educación de sus hijos es primordial y los padres de Soto Bazán no son la excepción. Aunque la niña ha demostrado tener talento para la profesión que también desempeñan sus progenitores, primero tendrá que terminar sus estudios para después decidir si realmente quiere trabajar en el mundo artístico.

Al igual que sus progenitores, la menor se vio tentada a incursionar en el mundo de la actuación (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

POR GABRIEL SOTO NO QUIERE QUE ELISA MARIE CONTINUÉ EN LA ACTUACIÓN

Los deseos de compartir el set de una producción junto a su hija tendrán que esperar algunos años, pues el actor mexicano, junto a la presentadora, han concluido que Elissa Marie debe acabar primero el colegio, lo que significa que se ausentará por lo menos unos seis años.

“Lo hemos platicado, su mamá (Geraldine Bazán), ella y yo, que la verdad ahorita preferimos que termine la escuela. Afortunadamente, se dio este proyecto. Dadas las circunstancias de la pandemia, que no tenía que ir a la escuela presencial, ella se podía poner al corriente a través de sus clases en línea, pero ahorita las cosas son distintas”, declaró Soto a Mezcal Entertainment.

Si bien pudo continuar recibiendo clases mientras hacía sus pininos como actriz, con el anunció del regreso a las aulas eso no le será más posible:

“Ya regresaron a las clases presenciales y la verdad que no me gustaría que perdiera la escuela por un trabajo de actuación; como yo le he dicho, la actuación ahí va a estar siempre, pero la escuela ‘la tienes que terminar’, porque quiero que tengas tus estudios básicos, ¿no?”.





Los deseos de compartir el set de una producción junto a su hija tendrán que esperar algunos años (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

¿QUÉ NOVELA DESPERTÓ EL INTERÉS DE ELISSA MARIE?

Si bien la menor ha estado rodeada de artistas y conoce de cerca el trabajo de sus padres, fue apenas entre el 2018 y 2019 que realmente se interesó en la actuación. Elissa Marie estaba acompañando a su padre en el set de grabación de la telenovela “Soltero con hijos”, cuando una peculiar escena llamó su atención:

“Hubo una novela que hice hace un par de años en donde había tres niñas que salían de mis sobrinas y cuando Elissa me acompañaba se hizo muy amiga de ellas, sobre todo de una de ellas: se llama Ana Tena. Ana es muy buena actriz, entonces cuando salíamos del set Elissa me decía: ‘Es que cómo le hace Ana para llorar’. Entonces íbamos en el coche o llegando a la casa y me decía: ‘Voy a llorar papá, voy a llorar’. Y se ponía a practicar hasta que lo logró y de repente me dijo: ‘Ya pude, ya pude llorar’. Y le veías las lágrimas en los ojos”.

Soto señala que fue durante esas prácticas de llanto que su hija se vio interesada en el mundo artístico, pues significó un gran logro para ella replicar lo que las otras niñas hacían cuando las cámaras grababan.