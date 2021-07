Recordada por su papel en la telenovela “La Usurpadora”, Gaby Spanic es una de las actrices más reconocidas de Latinoamérica. Con más de 30 años de carrera, la artista venezolana sigue luciendo una figura envidiable y un rostro impecable.

Debido a su notable conservación surgieron varios rumores acerca de sus presuntas cirugías estéticas. Sin embargo, hace algunas semanas la artista desmintió todo tipo de comentarios en una entrevista realizada por la revista TV y Novelas.

La actriz venezolana de 47 años aseguró que no se ha sometido a ninguna cirugía, pero que sí ha hecho uso de algunos procedimientos no invasivos, como aplicarse botox y realizarse un tratamiento para levantar parte de su rostro.

“Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”, manifestó Spanic.

Tras confirmar que no se ha sometido a ninguna cirugía, la actriz reveló en aquel entonces sus secretos para mantenerse bien conservada. Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa Hoy, la artista compartió el régimen alimenticio que sigue para mantenerse en forma.

LA DIETA DE GABY SPANIC

La actriz venezolana nuevamente habló de su físico, pero ahora reveló algunos de sus secretos para mantener su figura, el más sorprendente es que deja de comer durante 17 horas.

“Hacer el ayuno intermitente que me está ayudando muy bien, claro tienen que ir a un médico, pero hago mucho ayuno y trato de darme también mis gustos; como de todo un poco, no tanto, como poco”, confesó la artista.

La ex-reina de belleza explicó que su ayuno consiste en cenar a las siete de la noche y no comer absolutamente nada hasta el día siguiente. “Yo ceno a las siete y mi comida al día siguiente es a las tres de la tarde”, reveló.

La protagonista de “La Usurpadora” no solo sigue este riguroso régimen alimenticio para mantener su espectacular figura, sino que también ingiere una infusión especial que supuestamente la ayuda a quemar grasas y eliminar toxinas. Entre los ingredientes que usa están los frutos rojos, el té verde, matcha, aceite de coco, espirulina, nopal, alpiste y clorofila.

GABY SPANIC REGRESÓ A LAS TELENOVELAS LUEGO DE SIETE AÑOS

La actriz Gaby Spanic regresó a las telenovelas, después de siete años, con el personaje de ‘Fedora Montenegro’, en el melodrama “Si nos dejan”. La venezolana interpreta a la mejor amiga del personaje principal que es Mayrín Villanueva.

En la historia, la actriz interpretará a una mujer que no cree en el amor, después de divorciarse porque su pareja le fue infiel; sin embargo, se enamora de un joven 25 años menor que ella, el cual resulta ser el hijo de su mejor amiga.