El actor Gael García Bernal ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle y que ha protagonizado diversas películas en distintos países mantiene una perfecta relación con la periodista de moda y cultura, Fernanda Aragonés. Debido a ello tendrán a su primer hijo producto de su relación.

Este bebé es el segundo de Aragonés, mientras que el tercero para el actor de origen mexicano que ha sido partícipe de las películas “Amores perros”, “Y tu mamá también”, “El crimen del padre Amaro”, así como “Vidas privadas”, “Diarios de motocicleta”, entre otros. Como parte de su carrera en la actuación también ha prestado su voz para el personaje de Héctor en el filme animado “Coco”.

Respecto a la periodista se puede decir que es hija del reconocido arquitecto Miguel Ángel Aragonés. Fernanda es escritora, modelo y experta en modas. Cursó estudios de comunicación lo que le ayudó a crear su propio blog “Fieralicious” y es gran amante del arte contemporáneo.

FERNANDA ARAGONÉS EN LA DULCE ESPERA

Precisamente, quien reveló detalles de que está en la dulce espera fue la propia Fernanda Aragonés en una entrevista con “L’Beauté”, en su portada de The Love Your Body Issue, donde indicó que ya falta poco para dar a luz.

Entre los detalles que dio a conocer la periodista fueron los retos y cosas que tuvo que atravesar en su camino de convertirse nuevamente en madre al igual que los cambios que todo ello implica.

“Increíble. Es muy divertido. Dejé pasar (aproximadamente) 12 años entre mi primer embarazo y el segundo. Volverme a embarazar me reafirma: soy totalmente otra persona a la que era a los 23, incluso, o sobre todo, emocionalmente. Por un lado, en mi primer embarazo viajaba todo el tiempo”, dijo.

Aragonés también aceptó que lo que más la ha sorprendido de este segundo embarazo es lo “distinta que puede ser una experiencia de la otra. Siendo el mismo proceso biológico. El mismo cuerpo. La misma persona. Es como si desde la concepción el bebé impregnara su personalidad en ti”.

En esta edición de la revista se pueden ver las fotografías de Fernanda, en la portada y los interiores de L’Beauté, quien luce feliz, poderosa y consiente lo importante que es dar a luz a una nueva vida.

“Cuando estuve embarazada de mi primera hija me sentía increíblemente segura, tranquila y contenta, pero despegada de mi cuerpo (…) Como si yo estuviera en pausa y le hubiera prestado mi cuerpo a ella. Todo era muy nuevo e impactante para mí. En esta ocasión no he estado a la expectativa de qué va a pasar con mi cuerpo. Ya tenía una idea del camino, y eso me ha ayudado a fluir y condensar”, anotó.

LO MÁS DIFÍCIL DE SU EMBARAZO

La periodista dio cuenta de lo más difícil que ha sido para ella esta nueva etapa de embarazo como cuando tuvo muchos malestares durante los primeros meses, por lo que no sabía si era embarazo o era “un virus en la panza”.

Otro de los inconvenientes fue quedar embarazada en plena etapa de pandemia por el coronavirus pero logró otra enseñanza.

“Traté de no salir de mi casa. Constantemente nos hicimos pruebas, lo cual era tranquilizante. En cuanto cumplí tres meses y me pude vacunar, lo hice. Siempre tuve más miedo de las secuelas durante el embarazo, que de las posibles secuelas de la vacuna”, precisó.

GAEL GARCÍA Y SU PREMIO EN EL CINE DE CANNES

Fue en el 2019 durante la edición número 72 del Festival de Cine de Cannes donde Gael García fue premiado con este galardón. Cabe indicar que México ha sido representado en dichos eventos por artistas como Alejandro González Iñárritu (presidente del jurado), Salma Hayek, Diego Luna y Gael García Bernal, entre otros.

Gael García presentó en el festival su segunda película como director, llamada ‘Chicuarotes’ y llegó a la proyección acompañado de su amigo Diego Luna y de dos de los actores del elenco como Benny Emmanuel y Leidi Gutiérrez.