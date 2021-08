Desde 1998, el programa “Hoy” en México es uno de los más sintonizados en su horario. En medio de las celebraciones por sus 23 años, el pasado martes 3 de agosto, la conductoras del programa recordaron cómo fue el ingreso de la actriz mexicana, Galilea Montijo, quien en un primer momento solo sería el reemplazo de Andrea Legarreta.

Muchos de los televidentes que siguen el programa “Hoy”, no recordaban que, pese a que Andrea Legarreta ha sido la presentadora estrella del matutino, hubo dos años que se alejó del espacio, debido a los cambios que hubo en la producción.

Otro personaje que también recordó cómo fueron los inicios de “Hoy”, fue Raúl “El Negro” Araiza, quien contó que también entró como titular del programa de televisión para reemplazar a un compañero por un día. Un caso parecido, al de Galilea Montijo.

¿CÓMO LLEGÓ GALILEA MONTIJO A “HOY”?

En el programa del último 3 de agosto, la producción hizo una edición de los momentos que ha pasado “Hoy”, en donde Galilea Montijo le jugó una broma a Andrea Legarreta, por la cantidad de años que lleva siendo imagen de la emisión. La también actriz contestó la pregunta y reveló que lleva 21 años en dicho espacio. Es en ese instante en donde todos recordaron cómo fue el ingreso de Gali en reemplazo de “La Jueza caramelo”.

El chiste de Galilea Montijo sirvió para que ella terminara confesando que llegó a “Hoy” solo para suplir por tres días a Andrea Legarreta. Una vez cumplido el tiempo que estuvo ausente, fue la misma Andrea, quien le pidió que se quedara por tiempo indefinido en el programa que se emite por el canal de las estrellas.

“Gali estaba anunciando el programa sobre bajar de peso, que era un concurso (Cuánto quieres perder), entonces yo me volteé con Romagnoli y le dije, ‘oye, si ya se va Laura Flores, ¿por qué no (se queda) Gali?’. Contrario a los rumores que ha habido, yo le dije: ‘¿Por qué no la Gali?’. Y entró”, rememoró, Andrea Legarreta.

Después de la recomendación de Legarreta, el productor de Televisa, Roberto Romagnoli dispuso que Galilea Montijo fuera una de las conductora de “Hoy” desde el 2009. Desde ese entonces, ella junto a Andrea Legarreta y Raúl Araiza son los titulares del programa.

¿QUIÉN ES GALILEA MONTIJO?

Su verdadero nombre es Martha Galilea Montijo Torres y tiene 48 años de edad. Ella nació en Guadalajara y se ha desempeñado como presentadora, conductora y actriz en la televisión mexicana. Entre las principales producciones que ha participado podemos encontrar el programa “Hoy” y “Pequeños Gigantes”.

Las novelas en las que participó, Gali podemos nombrar a: “Hasta que el dinero nos separe”, “La verdad oculta”, “Amarte es mi pecado”, “El precio de tu amor”, “Tres mujeres”, “Tú y yo”, “Azul” y “El premio mayor”.