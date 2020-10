Génesis Rodríguez , hija del cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y la modelo cubana Carolina Pérez, es una joven actriz que tiene una exitosa carrera. A temprana edad, Génesis sabía que quería ser actriz y se preparó para abrirse paso en la industria del entretenimiento.

La intérprete de 33 años se hizo conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo como “Prisionera”, “Dame chocolate” y “Doña Bárbara”. Su talento, belleza y carisma frente a las cámaras la hicieron destacar entre otros jóvenes, y supo ganarse un espacio en el mundo de las telenovelas.

A los 16 años hizo su debut como actriz en la telenovela “Prisionera” (2004), producción de Telemundo donde interpretó a la hija de Gaby Spanic. Su primer papel protagónico llegó en 2007 con “Dame chocolate”. Uno año después, en 2008, Génesis fue parte de “Doña Bárbara”, donde trabajó junto a la actriz mexicana Edith González y el galán peruano Christian Meier. Esta fue la última telenovela que grabó antes de tomar la decisión de alejarse completamente de los melodramas para enfocarse en el cine.

Desde pequeña Génesis Rodríguez tenía un objetivo claro: la actuación. Pero ¿por qué decidió iniciar su carrera en el mundo de las telenovelas? La actriz, que estudió actuación, danza y preparación vocal, confesó que la impulsó a dar sus primeros pasos en este campo.

Según información de Univisión, Génesis Rodríguez inició su carrera como actriz en las telenovelas gracias al consejo de su padre José Luis Rodríguez ‘El Puma’. El cantante siempre ha apoyado a su hija y se ha mostrado orgulloso de sus logros.

“Mi padre me dijo: ‘Esta es tu gente, aquí es donde deberías comenzar, donde deberías ponerte a prueba y aquí es donde deberías ganar experiencia’, y creo que fue lo correcto”, confesó.

Desde que se alejó de los melodramas, Génesis Rodríguez enfocó su carrera en hacer cine y series de televisión. Decidió probar suerte en Hollywood y está abriéndose paso, destacando en importantes proyectos estadounidenses.

“Necesitaba encontrar mi camino y cuando lo hice supe que aquí pertenecía. Aprendí mucho haciendo telenovelas, creo que fue el camino correcto para entrar al negocio”, afirmó durante una entrevista con American Latino.

La actriz ha participado en diversas series de televisión como ‘Entourage’, ‘Time after time’ y ‘Law & Order: special victims unit’. En cuanto a películas de Hollywood, destacó en producciones como ‘Man on a ledge’, ‘Identity thief’, ‘Hours’, ‘Tusk’, ‘Run all night’, entre otras.

Otro logró importante llegó en 2014, cuando formó parte de un proyecto de Disney, donde prestó su voz para el personaje Honey Lemon de la película animada ‘Big hero 6’. Sin duda, la guapa actriz tiene mucho talento y está creciendo cada día más en la industria del entretenimiento.

