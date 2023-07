A fines del 2016 el mundo lloraba la muerte de George Michael, el reconocido cantante, compositor y productor británico que durante los años 80 e inicios de los 90 brilló con luz propia y que siempre se caracterizó por defender de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Tras su fallecimiento muchas personas han querido saber lo que le ocurrió al vocalista de la banda Wham! ¿Cómo murió?

Georgios Kyriacos Panayiotou, su nombre original, se inició en el mundo de la música en 1981 al formar el dúo Wham! junto a Andrew Ridgeley alcanzando la fama rápidamente con éxitos como “Young Guns”, “Wham Rap!” y “Club Tropicana”.

Tres años después se harían reconocidos a nivel internacional con el disco “Make it big” de donde se desprenden éxitos como “Freedom”, “Careless Whisper”, “Wake Me Up Before You Go-Go”, entre otros.

Pero George Michael también destacó por ser filántropo y activista por los derechos de las personas LGTBQ+. Es por ello que decidió destinar sus ganancias a organizaciones benéficas para la concientización sobre la enfermedad del Sida, según indicó el portal Who.

Pero en el 2016 una noticia impactó a todos. Se trató de la muerte de George Michael, suceso el cual sorprendió al mundo entero y sus millones de fans no asimilaban ello.

Desde aquel entonces muchos empezaron a averiguar lo que realmente ocurrió con el artista británico, pero fue un año después cuando recién se pudo conocer los motivos exactos de su muerte.

¿DE QUÉ MURIÓ GEORGE MICHAEL?

George Michael falleció en diciembre de 2016, pero las causas de su muerte recién se dieron a conocer meses después, en el 2017.

De acuerdo con el portal Who, el especialista forense de Oxfordshire fue quien determinó lo que ocurrió con el cantante británico. En ese sentido, indicó que el artista murió a causa de una miocardiopatía dilatada. Además, tuvo una inflamación del corazón, según informó el citado medio.

También se precisa que el cantante tenía hígado graso lo que habría afectado de salud.

Por su parte, el portal Jacksonville.com, también reveló el estudio hecho por Darren Salter, el forense del condado de Oxfordsire (Inglaterra).

¿QUÉ ES UNA MEDIOCARDIOPATÍA?

El portal Jacksonville.com sostuvo que la miocardiopatía dilatada no es otra cosa que una afección en la que el ventrículo izquierdo del corazón se estira y debilita. Añade que todo ello limita la capacidad del corazón para bombear sangre. Asimismo, precisó que la miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco.

Por otro lado, el portal Nhlbi sostiene que la miocardiopatía es un problema del músculo cardíaco que origina que el corazón presente dificultades para bombear sangre.

También indica que ello debilita al corazón y provoca latidos cardiácos irregulares, así como insuficiencia cardíaca o una afección conocida como el paro cardíaco.

¿EXISTE OTRA VERSIÓN RESPECTO A SU MUERTE?

De acuerdo al portal Tonedeaf, hay una versión donde se desliza la hipótesis de que la muerte de su novio Anselmo Feleppa perjudicó enormemente a Michael.

El citado medio recordó que Feleppa y George Michael se conocieron en 1991, pero Anselmo falleció dos años después debido a “una enfermedad relacionada con el sida”.

Además, reveló lo que dijo un amigo de George Michael. “George fue el amor de su vida y si no hubiera muerto, creo que George todavía estaría aquí”, manifestó Andros Georgiou, amigo de infancia del cantante, al Mirror of Michael’s ex.

“Después de Anselmo, no encontró el amor verdadero, tuvo mucho sexo y conoció a mucha gente, pero nunca encontró lo que tenía con Anselmo”, dijo Andros según informó el portal Tonedeaf.

¿QUIÉN FUE GEORGE MICHAEL?

Georgios Kyriacos Panayiotou, conocido como George Michael, nació el 25 de junio de 1963 en East Finchley (Inglaterra).

Su padre fue Kyriacos Panayiotou y su madre Lesley Angold. Durante su infancia el cantante vivió en el norte de Londres. Cuando ya era un adolescente la familia de Michael se mudó a Radlett.

Estudió en Bushet Meads School y con el tiempo conoció a Andrew Ridgeley con quien luego formaría el grupo Wham!. El trabajo inicial de George Michael fue como DJ en las discotecas y locales de Bushey, Watford y Stanmore.

En 1981 formó la banda Wham! Junto a Andrew Ridgeley consiguiendo importantes logros que lo volvieron todo un ícono de la música a nivel mundial. El grupo estuvo activo hasta 1986 cuando decidieron separarse.

Al año siguiente, George Michael inicia su etapa como solista lanzando el álbm “Faith”. Falleció el 25 de diciembre de 2016.

