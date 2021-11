El divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto se realizó a finales de 2018; pese a ello, la expareja aún sigue siendo de interés para los medios locales. Sobre todo, por lo que causó el distanciamiento y todo lo que pasó alrededor de ellos; como la supuesta pelea entre la actriz y su madre, Rosalba Ortiz. ¿Realmente es así?

En más de una ocasión Rosalba Ortiz ha hablado sobre la separación de su hija con Gabriel Soto; incluso ha tocado el tema de la nueva la relación de su exyerno y su actual pareja Irina Baeva. Esto generó un malestar en Geraldine Bazán al punto que le prohibió que vuelva a referirse sobre ellos, lo que, a su vez, creo el rumor de una mala relación entre madre e hija.

¿GERALDINE BAZÁN ESTÁ PELEADA CON SU MAMÁ?

Luego del divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Rosalba Ortiz se ha referido al actor de manera amable, pese incluso de su supuesta infidelidad con Irina Baeva que puso finalmente punto final a la historia con su hija. Ante ello, según reveló la señora a los medios de prensa mexicanos, tiene prohibido hablar sobre cuestiones relacionadas con el padre de sus nietas.

Rosalba Ortiz y Geraldine Bazán en un evento en Ciudad de México (Foto: Geraldine Bazán/Instagram)

No obstante, Ortiz aceptó las condiciones que su hija le puso y también se encargó de aclarar los rumores que aseguraban que ella y Geraldine Bazán no mantienen una buena relación.

“Le avisé a Geraldine [de mi participación en el desfile de Día de Muertos]. De hecho, me mandó un mensaje y me dice ‘mamá te ves muy bien’ [con mi disfraz]”, reveló la mujer, dejando en claro que sí mantienen una relación con Geraldine.

“Dicen que no me hace caso, que no me pela. Me dijo ‘estás hermosa’. Le pregunté ‘¿quieres venir?’, pero no quiere exponer a las niñas”, aclaró a los medios de comunicación.

Para cerrar el tema, Rosalba Ortiz mostró los mensajes que recibió de la actriz para reiterar la buena relación que ambas mantienen.

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán tiene en sus brazos a su pequeña nieta (Foto: Geraldine Bazán/Instagram)

¿QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE GERALDINE BAZÁN?

Tres años después de separarse de Gabriel Soto, Geraldine Bazán confirmó que mantiene una relación amorosa con un empresario mexicano llamado Luis Rodrigo Murillo. A inicios de 2011 se empezaron a escuchar los rumores del nuevo romance de la actriz y el empresario que vende automóviles de lujo en el Estado de Querétaro.

Lo que hasta ahora es un misterio es cómo se conocieron y cuándo empezaron a salir. Solamente se sabe que uno de sus amigos en común los habría presentado.

¿POR QUÉ SU MADRE NO QUIERE CONOCERLO?

Luego que confirmara su nuevo romance, Bazán reveló que no tenía intenciones de que el empresario y su madre se conocieran. Al respecto doña Rosalba Ortiz también se muestra renuente a que esto suceda.

Durante su encuentro con la prensa en un evento en la Ciudad de México, Ortiz escuchó las preguntas con respecto al novio de su hija y el momento de conocerlo, a lo que respondió sin dudar: “No, ni quiero que me lo presente”.

En otro momento, la madre de Geraldine fu cuestionada sobre si no le gusta que su hija esté con el empresario, lo que Rosalba Ortiz recalcó: “A mí no me debe de gustar, le debe de gustar a ella”.