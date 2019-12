Ha pasado casi un año de la contratación de Gian Piero Díaz en Esto es Guerra. Sin embargo, los fanáticos de lo que fue Combate aún manifiestan dudas sobre el distanciamiento de la dupla televisiva que conformaba junto a Renzo Schuller. El popular Pipi fue el nuevo invitado de #Dilo con Jannina Bejarano y en la entrevista reveló cómo aceptó la propuesta de irse al programa que, en su momento, fuera su competencia directa. Incluso dio un contundente mensaje sobre su ex compañero.

¿Cómo sucedieron las cosas? Para aclararlo, Gian Piero expresó el orden de cómo se dieron los hechos. Él y Renzo Schuller se enteraron de que Combate no iba más el 12 de diciembre del año pasado. La emisión final del programa fue el 14 de diciembre. Piero ya tenía un viaje programado junto a su familia para aquel fin de año. “Estando de viaje recibo la llamada”, confiesa.

En #Dilo, el hoy compañero de Mathias Brivio reveló que la convocatoria de Mariana Ramirez del Villar, productora de Esto es Guerra, lo tomó totalmente desprevenido. Por la marcada rivalidad que enfrentaban los dos programas reality más importantes de la televisión peruana, para Piero era imposible recibir la llamada de la competencia. “Estábamos en ventanas diferentes y normalmente desde esta ventana tirábamos cosas para la otra ventana y viceversa. A veces cosas muy fuertes”, recuerda.

Aunque inesperado - “la última persona que yo pensé que me iba a llamar era Mariana Ramírez del Villar”, revela- para Piero resultó un alivio volver a tener trabajo. Su contrato con ATV había terminado el 31 de diciembre, así que se encontraba libre de aceptar el desafío. “Como todo lo que me ha pasado en la vida, nada ha sido planeado, sentí que tenía que decir que sí”.

La llamada de la productora lo hizo regresar a Lima de inmediato, para la producción de Esto es Guerra era impostergable contratar al conductor. “Ese mismo día en la noche arreglamos el tema del contrato. Le dije que yo no regresaba esa fecha porque mi pasaje estaba para una semana después y ella me mandó el pasaje”, afirma. “Yo llego (a Lima) y todo fue muy rápido”.

La sorpresiva aparición de Gian Piero Díaz en Esto es Guerra se mantuvo en secretismo total. “Borka (su esposa) era la única que sabía y mi hermano (…) Después se manejó con total hermetismo hasta el día en que aparecí”, agrega. Tanto así que incluso sorprendió a su compañero y amigo de años Renzo Schuller.

El distanciamiento con Renzo Schuller

Gian Piero Díaz nunca ha tenido reparos en manifestar que su contratación en Esto es Guerra responde a una oferta laboral que aceptó porque ya le habían informado que Combate no iba más. Pero Renzo Schuller manifestó, con cierto desconcierto, que él se enteró de su ingreso al reality por noticias.

Luego del término del programa que duró ocho años, el popular ‘Shushu’ ha brindado algunas declaraciones que muchos consideraron indirectas hacia su ex compañero y amigo. En el mes de agosto declaró en #Dilo con Jannina Bejarano que en el ex reality de ATV entendió que “no todos eran sus amigos”.

Gian Piero Díaz habla de Combate y Renzo Schuller

Respecto al aparente distanciamiento, Díaz dio una reveladora respuesta en el programa de espectáculos de El Comercio. “Por respeto a tantos años de amistad no voy a comentar absolutamente nada del tema”. Dejando entrever que la amistad que empezó en la telenovela de los noventas, Boulevard Torbellino, habría llegado a su fin. “Yo me imagino que mucha gente se hace la pregunta, pero por respeto a tantos años de amistad, y a muchas otras cosas, es preferible no comentar absolutamente nada”, sentenció.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller en Torbellino

La entrevista recogió los pasajes más íntimos y significativos en la vida del ex actor de televisión. Cómo se enamoró de Borka, la mujer con la que lleva 18 años de relación. Cómo se desenvuelve en la paternidad e, incluso, participó en divertidos juegos.

