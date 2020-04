Gianella Ydoña, expareja de Josimar, utilizó sus redes sociales para brindar su descargo tras ser acusada de agredir físicamente a familiar del cantante de salsa en el Centro de Lima.

Según explicó la joven empresaria, ella fue agredida por la señora Gisela Villanueva mientras se disponía a comprar en una bodega cercana a su casa. Ydoña detalló que dicha mujer la golpeó porque denunció públicamente que el salsero no le brinda apoyo desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus (COVID-19).

“Fui víctima de golpes de parte de un familiar de Josimar Fidel y de su empleada de hogar. La señora Gisela Villanueva de 55 años me vio comprando, se me acercó y sin motivo alguno me agredió. Yo corrí hacia mi casa para que ella no me siga intentando agredir y salió mi mamá para que entre adultas, ella le explique el motivo por el cual me había agredido. Ella le decía a mi mamá que me tiene ganas y hambre por su sobrino Josimar, que por qué hablo si me da o no me da, si él siempre me ha dado cosas”, narró Gianella en una extensa publicación de Instagram.

“Ella no puede meterse, ni mucho menos levantarme la mano. Mientras mi mamá trataba de calmar a la señora, que estaba ebria, ella llamó a sus tres hijas y a toda su familia e hicieron este daño en mi casa y a mi mamá. Ahora tengo a mis hermanitos, que son niños, y a mi hijo de un año asustados porque vieron todo eso y no respetaron nada. Juro por lo más sagrado que me están haciendo una trampa”, agregó.

La expareja de Josimar también recalcó que el intérprete de salsa planea manchar su nombre para quedarse con la custodia de su hijo. Además, Gianella Ydoña compartió distintos videos para demostrar que ella fue la agredida.

“Josimar quiere quitarme a mi hijo y como no tiene motivos está creándolos. Él está mandando a que hagan daño a mí y a mi familia. Él no piensa que su hijo vive aquí conmigo... mi bebé para asustado y necesito ayuda por favor. Yo no agredí a nadie y fui a la comisaría con mi mamá a denunciar y ambas pasamos por un médico legista. Por ello subimos al carro de los oficiales. Nadie me ha detenido porque yo he sido la víctima de todo esto”, finalizó.

