El programa “Magaly TV: La firme” presentó un informe dando detalles del enfrentamiento que protagonizó Gianella Ydoña con los familiares y trabajadores del cantante Josimar. En primera instancia y a pocas horas de la polémica pelea en Cercado de Lima, la joven empresaria calificó de “matón” al salsero y lo culpó de haber sido agredida.

Sin embargo, en el programa en vivo de Magaly Medina, Ydoña se retractó y dijo no estar segura de que el salsero haya sido el autor intelectual de su agresión física.

“En realidad ya no estoy segura si fue Josimar, pero sí estoy segura de que fue la familia de él y sus trabajadores. Cada vez que ellos me ven, nunca me dicen nada y justo cuando salgo a denunciarlo públicamente por los alimentos de mi hijo, ellos me ven y me hacen esto [la agresión]”, dijo Gianella en enlace telefónico con Magaly.

“Qué puedo pensar yo, si ellos trabajan diariamente con él [Josimar]. Pasa el problema de que lo denuncio, vienen y me agreden por las puras y sin motivo alguno”, agregó.

Gianella Ydoña insistió en no tener problemas con los familiares del intérprete de salsa y sospecha de que fue agredida tras acusar públicamente al cantante de no cumplir con la manutención de su hijo en medio de la cuarentena por el coronavirus (COVID-19).

“Cuando mi hijo va a ver su papá, ellas son quienes lo llevan. Nosotros nos vemos y nunca pasa nada de esto. Después de acusarlo, ellas vienen y me agreden. Está claro que es por eso... Yo no tengo ningún problema con la señora, nunca me la cruzo, ni a ella, ni a sus hijas. Siempre paro con mi hijo, no sé por qué me quiso agredir”, sentenció.

