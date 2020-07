La conductora Gisela Valcárcel es una de las personalidades peruanas con mayor número de seguidores por su larga trayectoria en la pantalla chica y ello se ve evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de un millón de followers. Todo lo relacionado a la presentadora recibe distintas reacciones y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Esta vez la presentadora abrió el baúl de los recuerdos con una fotografía de su pasado televisivo, donde hizo alarde de su sonrisa, la cual “nadie se la ha podido quitar”.

“Antes no podía imaginar todo lo que la vida me enseñaría. He aprendido que la felicidad no depende de con quienes estoy. Depende de, si estoy en paz conmigo misma, si me amo y acepto tal como soy. Aquí va mi sonrisa, la de antes y la de hoy... Esa, que el tiempo ni nadie me ha podido quitar”, expresó Valcárcel al inicio de su mensaje.

“Nunca más habrá otra igual que tú, ¿no te parece fantástico? Sube una foto de tu pasado y presente y etiquétame. ¡Cuéntame! Que me encanta leerte. Y ahora que hablamos de la vida y de todo lo que hay que agradecer... Me acuerdo de la gran Katia Condos. ¿Te animas a decirme algo que la vida te ha enseñado? #MiYoDelPasadoChallenge”, concluyó.

Finalmente, la madre de Ethel Pozo invitó a sus fans a hacer lo mismo e incluso etiquetó a su colega Katia Condos para que su sume a su reto viral.

