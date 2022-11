Escrita y dirigida por Rian Johnson, “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (“Glass Onion: A Knives Out Mystery” en su idioma original y “Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion” en España) es una película de misterio y suspenso de Netflix que sigue al detective Benoit Blanc en su viaje a Grecia para hacerse cargo de un nuevo caso con varios sospechosos.

La secuela de “Knives Out” (2019) se grabó en la isla de Spetses, Grecia, entre junio y julio de 2021. El rodaje se trasladó fuera de Grecia el 30 de julio y terminó el 13 de septiembre de ese año. Su estreno mundial fue en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2022 y llegará a la popular plataforma streaming el 23 de noviembre de 2022.

Mientras Daniel Craig repite su papel de Benoit Blanc, “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” cuenta con un elenco compuesto por Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GLASS ONION: UN MISTERIO DE KNIVES OUT”

1. Daniel Craig como Benoit Blanc

Daniel Craig, conocido por interpretar a James Bond en “Casino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012), “Spectre” (2015) y “No Time to Die” (2021), regresa como Benoit Blanc, un experimentado detective que se caracteriza por no pasar ningún detalles por alto.

Daniel Craig como Benoit Blanc en la película “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (Foto: Netflix)

2. Edward Norton como Miles Bron

Edward Norton, recordado por sus papeles en “American History X”, “Primal Fear”, “Birdman”, “Fight Club’' y “The Incredible Hulk”, interpreta a Miles Bron, un odioso multimillonario tecnológico que invita a sus amigos a una isla griega.

Edward Norton como Miles Bron en la película “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (Foto: Netflix)

3. Janelle Monáe como Cassandra “Andi” Brand

En “Glass Onion: Un misterio de Knives Out”, Janelle Monáe, que protagonizó películas como “Moonlight” y “Hidden Figures”, da vida a Andi Brand, la exsocia de negocios de Miles Bron que fue traicionada por sus amigos.

Janelle Monáe como Cassandra “Andi” Brand en la película “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (Foto: Netflix)

4. Kathryn Hahn como Claire Debella

Kathryn Hahn, que asumió el rol de Agatha en “WandaVision” y apareció en “Step Brothers”, “Private Life”, “We’re the Millers” y “Bad Moms”, es la encargada de interpretar a Claire Debella, una amiga de Miles y gobernadora de Connecticut que espera postularse para el Senado.

Kathryn Hahn como Claire Debella en la película “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (Foto: Netflix)

5. Kate Hudson como Birdie Jay

Kate Hudson, conocida por películas como “How to Lose a Guy in 10 Days” (2003), “The Skeleton Key” (2005), “You, Me and Dupree” (2006), “Raising Helen” (2004) y “Guerra de novias” (2009), encarna a Birdie Jay, quien alguna vez fue una querida estrella del pop.