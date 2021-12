¿Quién es Ángel Gómez? Se trata del hijo de Gloria Trevi que le sigue lo pasos en la música, pero que pocos de los seguidores de la celebridad del pop conocía. El joven está trabajando para ganarse un nombre en la industria en México, con la bendición de su madre, una de las estrellas del pop internacional y que tiene una complicada historia de vida, sobre todo cuando fue encarcelada.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz es el nombre completo de la artista que, además de su talento con la voz, es actriz, modelo, empresaria y productora. Nació el 15 de febrero de 1968, por lo que, en 2022, cumplirá 54 años.

Su carrera inició en 1989. Tres años antes, la natural de Monterrey se mudó a Ciudad de México para hacerse un camino en el mundo de la música. Así, empezó con el grupo Boquitas Pintadas, de la mano de Sergio Andrade. De esta manera, empezó una trayectoria que incluye discos, películas y telenovelas.

Sin embargo, a pesar del éxito, se vio envuelta en una acusación de secuestro y corrupción de menores, junto al productor Sergio Andrade, de acuerdo a medios locales, por lo que debió pasar tres años en prisión hasta que fue absuelta y liberada en 2004.

¿QUÉ SE SABE DE ÁNGEL GÓMEZ, EL HIJO DE GLORIA TREVI?

Ángel Gómez es el hijo de Gloria Trevi que nació en una prisión de Brasilia, en Brasil, porque la cantante purgaba condena en 2002. El joven ahora ha cumplido 19 años y tiene todo su esfuerzo enfocado en su carrera musical, para convertirse en alguien más grande que su madre, según sus declaraciones.

“Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero yo quiero que le digan a ella que es ‘la mamá de’. Sé que no va a ser fácil, pero quiero ser mejor que ella. Voy a poner todo el esfuerzo hasta que me salga”, dijo a Chic Magazine.

La promesa de la música ya ha lanzado un sencillo, titulado “Si te encuentro sola”, en 2019, con la bendición de Trevi. De igual manera, en 2020, sacó “Besos menos” y “Sin título”. Es un usuario activo en redes sociales y, sobre todo, en YouTube, donde sube su música y otro tipo de contenidos.

¿GLORIA TREVI FUE VÍCTIMA DE SERGIO ANDRADE?

Tras los hechos antes mencionados, en el 2000 Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil. El productor musical fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor. Por otro lado, Trevi y Raquenel Portillo fueron sentenciadas a cuatro años y 8 meses de cárcel.

Con el correr de los años y tras haber cumplido su sanción, Trevi le ha respondido a sus detractores, quienes aseguran que ella también formó parte de los abusos perpetrados por Sergio Andrade.

“Pues a mí me la pelan la verdad (risas) yo creo que para mucha gente eso si realmente les afecta, pero a mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron, yo creo firmemente en el dicho de ‘a chillidos de marrano, oídos de carnicero’”, comentó en el 2018 a “El Universal”.

“Es muy triste que pocas artistas pueden hablar con tanto conocimiento de causa como yo; sin embargo, por esas mismas difamaciones y calumnias y como tergiversan las cosas y porque siempre quieres que la víctima si es mujer sea la culpable, si porque la golpearon es porque se dejó y es una pendeja o si porque se defendió es una ‘pinche vieja bitch’ siempre tienen que echarle la culpa a la mujer”, agregó.

¿POR QUÉ GLORIA TREVI SE ALEJÓ DE LA MÚSICA?

Durante su visita a España la cantante Gloria Trevi brindó una entrevista al programa Espejo Público donde no se calló nada y recordó la etapa de su vida cuando pasó tras las rejas. Otro de los temas tratados fue su regreso al mundo de la música.

Allí también reveló cual fue la verdadera razón de su alejamiento de la música y los motivos que la llevaron a pensar a no querer regresar nunca más a la industria musical. Sin embargo, para alegría de sus fanáticos ella está de vuelta.

Su permanencia en la cárcel la marcó mucho y el escándalo afectó enormemente su carrera profesional y musical.

Fue por ello que pensó mucho en no regresar a la industria musical; no obstante, este pensamiento se esfumó y decidió volver con su álbum “Cómo nace el universo”, realizado el 2004.

