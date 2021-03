“Godzilla vs Kong” es la última de las cuatro películas planeadas en Legendary Pictures Monsterverse estrenada el 25 de marzo de este año, finalmente enfrenta a los dos titanes de la cultura pop en una épica lucha a muerte. La película está dirigida por Adam Wingard, está protagonizada por Godzilla y King Kong.

Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler y Demián Bichir también interpretan a algunos humanos que se cruzan en su camino. En la película, Kong y sus cuidadores humanos emprenden un viaje para encontrar su verdadero hogar.

En el camino, se encuentran con un Godzilla enfurecido que quiere resolver la cuestión de quién es el verdadero rey de una vez por todas. Mientras tanto, hay una nueva corporación malvada en la ciudad, Apex Cybernetics, que está tramando un astuto plan para acabar con ambas criaturas y recuperar el planeta para nosotros, los humanos.

En su estreno se encargó de reunir a sus fieles seguidores en esta cuarta entrega. Para muchos de la audiencia el final no quedó muy claro, es por eso que para ayudar a comprender esta película, hemos reunido la guía explicada del final definitivo de “Godzilla vs Kong”. Sigue leyendo y entérate de los detalles.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE GODZILLA VS KONG

Mechagodzilla, que ahora es en realidad Ghidorah renacido, se propone vengarse de Godzilla y ambos realmente destrozan Hong Kong. Godzilla, debilitado por su pelea con Kong, no es rival para Mechagodzilla, quien lo golpea sin descanso hasta la sumisión. Justo cuando las cosas se ven más sombrías, Kong aparece y ambos monstruos se unen para acabar con el malvado robot dinosaurio.

Kong cuenta con un hacha mágica, cuya hoja parece ser de una de las escamas de los parientes de Godzilla. En el enfrentamiento final, Godzilla carga el hacha con su mal aliento antes de que Kong lo use para penetrar en Mechagodzilla.

¿QUÉ ES LA TEORÍA DE LA TIERRA HUECA?

La Tierra Hueca es una cosa real. La teoría del siglo XVII fue propuesta originalmente por el astrónomo inglés Edmond Halley, famoso por el cometa, quien explicó que la Tierra poseía un centro hueco. Halley conjeturó que la Tierra podría consistir en una capa hueca de unos 800 km de espesor, con dos capas concéntricas internas y un núcleo más interno.

Si bien su hipótesis finalmente fue refutada, capturó la imaginación de escritores, narradores y cineastas, convirtiéndose en un tropo popular en la ficción de aventuras. En Legendary Pictures Monsterverse, la idea de la Tierra Hueca nos la presentó por primera vez William Randa de Monarch en “Kong: Skull Island”.

En estas películas, la teoría de la Tierra Hueca fue postulada por el Dr. Houston Brooks, interpretado por Corey Hawkins en “Kong: Skull Island” y nuevamente por Joe Morton en “Godzilla: King of the Monsters”, quien creía que en todo nuestro planeta existen conductos huecos que proporcionan un fácil acceso desde un extremo del mundo a otro.

Estos son atajos que atraviesan la Tierra misma, y dentro de ellos hay focos donde las civilizaciones y criaturas pueden existir sin ser detectadas. Hace dos películas, Randa explicó que Skull Island era uno de los lugares del planeta donde estos caminos salen por encima del suelo, lo que explica la extraña vida salvaje de la isla.

En “Godzilla vs Kong”, conocemos al Dr. Nathan Lind, un experto en la Tierra Hueca que ayuda a Elon Musk, Walter Simmons y Apex Cybernetics en su búsqueda del núcleo del planeta. Parece que han eliminado la teoría de los “bolsillos de civilizaciones” en esta película y se han asentado en la idea de que hay otra Tierra autónoma en el centro de esta. En “Godzilla vs Kong”, la Tierra Hueca parece ser su lugar.

¿QUE TIENE QUE VER LA MEMORIA GENÉTICA?

Mucha parte de la audiencia ha llegado a sentirse un poco perdida. Existe una gran gama de palabrería científica en esta película y casi ninguna de ellas se sigue ni se desarrolla de ninguna manera. Al principio de la película, el Dr. Lind hace un comentario desechable sobre la memoria genética y cómo puede ser la clave para que puedan viajar a la Tierra Hueca.

La memoria genética se basa en la idea de que las experiencias comunes de una especie se han incorporado a su código genético. En este caso, es que la idea de Kong de “hogar” está de alguna manera integrada en su ADN. El Dr. Lind propone que utilicen a Kong como una especie de ancla o brújula y usar la combinación genética de los dos para seguirlo de regreso a su hogar en la Tierra Hueca.

¿QUE QUIERE WALTER SIMMONS?

Es bastante confuso saber que es lo que realmente quiere. Walter Simmons parece estar motivado únicamente por la necesidad de construir su propio Apex Titan para que los humanos vuelvan a estar en la cima de la cadena alimentaria. Lo que suena bastante noble.

En realidad su fijación con Godzilla, no se trata de una venganza personal de ningún tipo. Tal vez su personalidad alfa simplemente no podía soportar que Godzilla fuera coronado Rey de los Monstruos. Dicho esto, son sus esfuerzos por construir su propia Mechagodzilla lo que hace que Godzilla ataque el continente por primera vez en tres años. Por qué Godzilla no quiere que tengamos nuestras propias armas de destrucción masiva nos queda para especular.

¿QUIÉN O QUÉ ES MECHAGODZILLA?

En la película original de Toho de 1974, Mechagodzilla era una súper arma alienígena. En “Godzilla vs Kong”, es un robot construido por Apex Cybernetics para derrotar a Godzilla y reclamar el título del Rey de los Monstruos. Aquí, Mechagodzilla se presenta como una pieza de tecnología orgánica. Su cuerpo es artificial, pero su mente parece estar conectada a uno de los tres cráneos de Ghidorah que Simmons parece haber rescatado del final de la última película.

Originalmente, parecía como si el Mechagodzilla requiriera un piloto, Ren Serizawa de Shun Oguri, que es el hijo de Ishirō Serizawa de Ken Watanabe de “Godzilla” de 2014 y “Godzilla: Rey de los monstruos” de 2019, pero una vez que lo infunden con el material especial que ellos recuperado de la Tierra Hueca, desarrolla una mente propia, mata a Walter Simmons y se desata en Hong Kong.

Ren, que está conectado al robot en ese momento, también muere. Lo que sucede es que la energía especial de la Tierra Hueca hace que el cráneo latente de Ghidorah cobre vida y se infunda en Mechagodzilla. Entonces Mechagodzilla es en realidad Ghidorah.

¿GODZILLA VS KONG, QUIEN GANA?

Godzilla toma la primera ronda. Kong se lleva la segunda ronda. Pero Godzilla regresa para dar un golpe final en la tercera ronda. Kong está fuera de combate y al borde de la muerte hasta que Nathan Lind vuelve a conectar uno de los HEAV y lo explota en su pecho para reactivar su corazón.

