“Gremlins 3″ debía explorar y ahondar la mitología sobre estas criaturas que deben evitar a toda costa el agua y que nunca, pero nunca, deben comer después de medianoche. Sin embargo, al menos hasta ahora, el proyecto se mantiene en el congelador.

La Navidad cambió desde 1984, cuando Warner Bros. y Steven Spielberg lanzaron su propuesta familiar para fiestas: una comedia de terror sobre unas pequeñas criaturas que al violar ciertas reglas se transforman en monstruos dispuestos a consumir una ciudad entera.

Con Gizmo como su figura central, la primera película de los Gremlins fue un éxito rotundo y la secuela, lanzada en 1990 con el título “Gremlins II: The New Batch”, no se quedó atrás, aunque quizá no con el mismo furor de la historia original. Eso sí, el culto en torno a ambos títulos se mantiene vigente hasta la actualidad.

¿Por qué no ha habido entonces una tercera película de “Gremlins”? En realidad, el proyecto ha estado esbozándose durante años, aunque no ha recibido luz verde por parte de Warner ni de ningún otro estudio. Eso sí, al menos se conoce la línea que seguiría si finalmente llega al cine.

“GREMLINS 3″

En conversación con ComingSoon, Carl Ellsworth, quien había sido comisionado para desarrollar el guion de “Gremlins 3″ en colaboración con Chris Columbus, el escritor de la película original, reveló a grandes rasgos lo que contaba la historia que habían ideado. Según dijo, el filme debía seguir aún a más fondo la mitología de los Mogwai, que es el verdadero nombre de la raza de los Gremlins.

“Me hice muy buen amigo de Zach Galligan, el Billy Peltzer original. Él estaba ansioso por retomar el papel. Estaba emocionado, supongo, por la idea de que él y Gizmo serían el equivalente a Han Solo y Chewie en ‘Star Wars: The Force Awakens'. Y no estaba muy lejos de hacia dónde íbamos”, relató el guionista.

“Había, creo, un papel más pequeño para la novia de Billy, interpretada por Phoebe Cates, pero Gizmo estaba al centro de la historia. Se exploró más de la mitología y la historia de los Gremlins”, agregó.

Billy y Gizmo en la primera película de los Gremlins (Foto: Warner Bros.)

Lamentablemente, Ellsworth puntualizó que el guion no se ha vuelto a tocar en tres años y eso significaría que los esfuerzos de Spielberg por resucitar la franquicia se habrían frustrado por el momento.

¿Alguna esperanza? La página del director en IMDb registra “Gremlins 3″ como uno de sus proyectos anunciados, pero del dicho al hecho, valgan verdades, hay mucho trecho.

