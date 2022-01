La actriz mexicana Grettell Valdez se encuentra pasando por un momento muy complicado. A través de sus redes sociales dio a conocer que se someterá a una cirugía para amputarle una parte de su dedo, esto en un intento de evitar que un virus que posee transmute a cáncer.

La actriz de telenovelas como “Lo que la vida me robó”, “Clase 486″, “Rebelde”, entre muchas otras, contó que en el 2018 le detectaron cáncer en un dedo y le quitaron la parte afectada. En aquel entonces, los doctores le hicieron un injerto y el problema se solucionó.

Sin embargo, mientras se hacía exámenes de rutina, a Grettell Valdez se le detectó un bulto en la misma zona que anteriormente fue intervenida. Según su doctor, se le detectó un virus en el interior de su dedo que podría desarrollar cáncer, motivo por el cual deberá ser operada.

La actriz mexicana Grettell Valdez fue diagnosticada de cáncer en el pulgar izquierdo (Foto: Grettell Valdez/ Instagram)

¿POR QUÉ DEBEN AMPUTARLE UN DEDO A GRETTELL VALDEZ?

Durante una entrevista con el programa “Hoy” de Televisa, la actriz mexicana Grettell Valdez reveló que le amputarán una parte de su dedo. Esto debido a que se le detectó un virus que podría desarrollar cáncer, motivo por el cual deberá ser operada.

Grettel Valdez contó que en el año 2018 le detectaron cáncer en un dedo y le quitaron la parte afectada. Ahora, a la actriz mexicana se le ha diagnosticado una nueva afección en el mismo miembro, que le ocasionará le sea amputado.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia’, le dije ‘ok’”, contó Valdez.

La actriz de “Lola, érase una vez” indicó que se le realizaría un pequeño procedimiento para poder analizar dicha área. Sin embargo, en el transcurso de una semana, la situación empeoró y los estudios arrojaron que se trata de un virus que de no ser tratado podría convertirse en cáncer.

“Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice, ‘no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal’”, explicó.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, agregó la intérprete de 45 años.

Grettel Valdez explicó que le quitarán toda la zona que tiene esa enfermedad, esto pese a que le amputarán gran parte de ese miembro. La actriz aseguró que no le importaría perder el dedo con tal de mantener su salud y no volver a sufrir un cáncer:

“Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, finalizó.

Hasta el momento, se desconoce si la intervención quirúrgica ya fue realizada y la actriz no ha dado más detalles al respecto. La protagonista de telenovelas se ha mantenido activa en redes sociales, pues en las últimas horas ha compartido contenido en sus historias de Instagram.

Además, Grettell publicó una fotografía en su perfil de Instagram donde presumió su espectacular figura y deslumbró con su sonrisa. Solo queda esperar a que la actriz se anime a compartir más detalles de su estado de salud y quizá prefiera mantenerlo en reserva.