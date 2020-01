Después de dieciséis temporadas de “Grey’s Anatomy”, queda claro que Meredith (Ellen Pompeo) no tiene suerte en el amor y tras el regreso del fantasma de Derek Shepherd parece que su relación con Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) pronto llegará a su fin.

Tras la muerte de Derek y el breve romance con Nathan Riggs, Mer decidió darle una oportunidad a DeLuca. Desde la entrega 11 él es un personaje secundario, pero debido a su relación con la Dra. Grey ganó mayor protagonismo.

El hecho de que DeLuca quisiera forjarse un camino alejado de su padre, el reconocido doctor italiano Vincenzo DeLuca (Lorenzo Caccialanza), llamó la atención de Meredith debido a su tediosa relación con su madre Ellis Grey.

Luego, la escena del elevador en donde DeLuca habla de la enfermedad de su padre confirmó el inicio del romance. Sin embargo, el sacrificio de Andrew al final de la temporada 15 de “Grey’s Anatomy” provocó que Meredith se cuestionarse sobre sus verdaderos sentimientos.

En el octavo capitulo de la entrega 16, después de no perder su licencia médica en el juicio por el fraude de seguros, Mer volvió a casa donde la esperaba DeLuca para hablar sobre su relación. El médico explicó que la mirada en sus ojos era diferente cuando hablaba de Derek y cuando hablaba de él, además le dijo, “tómate un tiempo, Meredith, y descubre qué es lo que quieres ... y avísame si soy parte de eso”.

Aunque la intención de DeLuca era que Meredith tomará una decisión, lo único que consiguió fue alejarla, y tras la aparición del “paquete” de Cristina, el Dr. Cormac Hayes, el panorama resulta poco alentador para Andrew.

¿ANDREW DELUCA DEJARÁ “GREY’S ANATOMY”?

A inicios de enero de 2020, Giacomo Gianniotti publicó en su cuenta de Instagram varios mensajes sobre la derrota en una gran batalla en el terreno profesional, lo que ha provocado rumores sobre su permanencia en el drama médico de ABC.

"Hoy he aceptado la derrota, finalmente, de una larga batalla de mi carrera que he luchado durante las últimas semanas. He sufrido una P, una gran P. P es por pérdida, en caso de que os lo preguntéis. Estoy devastado. De verdad", escribió el actor.

"En muchas batallas de esta guerra que llamamos vida a veces tienes una victoria. Batalla tras batalla es ganar. Te confías. Te sientes orgulloso. Te acomodas. Te apoyas en tu infantería, tus generales y capitanes que lo han hecho tan bien. Tu comunidad. Das un paso atrás. Hablas menos. Cierras un ojo y confías más. A veces, no siempre, a causa de esto... Pierdes", continuó.

Sin embargo, TVGuide ha logrado confirmar que DeLuca no tendrá un trágico final en serie de Shonda Rhimes. "Para todo el que pregunta, estoy bien. Como he dicho, solo quería compartir un poco de sabiduría sobre la vida. Eso es todo. ¡Todo está bien! ¡Gracias por vuestra preocupación!", explicó Gianniotti.

“El fracaso debería ser nuestro profesor, no nuestro enterrador. El fracaso es retraso, no derrota. Es un desvío temporal, no un final moral”, reza la última frase que el actor ítalo-canadiense compartió.