Hay muchos personajes favoritos de los fanáticos en el convincente drama médico “Grey’s Anatomy”. Sin embargo, un personaje que pasa desapercibido en gran medida es Jackson Avery. Jackson es relativamente sensato, inteligente y ha tenido una evolución constante de un joven residente, aunque siempre se ha mostrado algo insensible para ser un cirujano de clase mundial.

Por otro lado, ha sido un personaje que ha mantenido a los fans en vela principalmente por sus aventuras amorosas. Como se recuerda, Jackson esperó hasta el último momento para hablar con April sobre sus sentimientos. April ya estaba en el altar cuando Jackson decidió confesar cómo se sentía frente a una iglesia llena de personas, incluida su novia.

Aunque tuvieron un romance que duró varios episodios, al final ambos decidieron seguir caminos separados porque no tenían los mismos objetivos en un momento clave de sus vidas. Al final, Jackson terminó encontrando en Jo, una de sus mejores amigas, esa pareja que había estado buscando por tanto tiempo.

A pesar de esto, los fans, y al parecer tampoco los creadores de “Grey’s Anatomy”, nunca superaron la buena pareja que hacían Jackson y April. Ahora, con temporada 17 esperando sus nuevos capítulos, puede que haya una esperanza para todos y ver a estos dos de nuevo juntos en la pantalla chica.

¿APRIL PODRÍA APARECER Y FRENAR EL ROMANCE DE JACKSON Y JO EN “GREY’S ANATOMY”?

April y Jackson eran más amigos que novios cuando comenzó la serie y terminaron siendo una de las relaciones más populares en "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

April y Jackson pasaron por muchas cosas juntos en “Grey’s Anatomy”. Pero, la pareja no terminó la serie junta. En la temporada 12, Jackson y April decidieron divorciarse. April también se enteró de que estaba embarazada de Harriet justo antes de firmar los papeles. Sin embargo, la pareja encontró la manera de ser padres de su hijo.

Mientras tanto, April se reconectó con Matthew Taylor (Justin Bruening) en la temporada 14 de “Grey’s Anatomy”. Como los fans recuerdan, April dejó a Matthew en el altar e inmediatamente se fugó con Jackson. Pero, April y Matthew pudieron reconciliarse y enamorarse nuevamente.

April también renunció a su trabajo en Gray Sloan Memorial en esa temporada de “Grey’s Anatomy”. Dejó la cirugía de trauma para brindar atención médica a las comunidades sin hogar. Dicho esto, el personaje permaneció en Seattle. Así que April todavía está por allí, solo criando a su hijo junto a Jackson fuera de la pantalla.

April todavía está por allí, solo criando a su hijo junto a Jackson fuera de la pantalla (Foto: ABC)

Han pasado más de dos años desde que Drew dejó atrás April y a “Grey’s Anatomy”. Pero parece que la actriz estaría dispuesta a regresar si el programa lo pidiera. “Nadie me ha pedido que vuelva”, dijo Drew en una entrevista con Entertainment Tonight en noviembre de 2020. “Todo lo que diré es que amo a mi familia allí. Así que nunca diría que no a la posibilidad. Pero, ya sabes, no se ha presentado“.

Drew tampoco estaba segura de si Jackson y April tenían más historias que contar en “Grey’s Anatomy”. Dicho esto, todavía cree que Japril, como fue bautizada la pareja, debería haber sido el final del programa. “Si hubiera sido por mí, hubieran sido el final del juego”, dijo Drew sobre April y Jackson. “Pero no depende de mí”.

En otra entrevista con Entertainment Tonight de febrero de 2021, también se le preguntó a Jesse Williams qué pensaba de la historia de Jackson y April en la serie de televisión, y el actor cree que todavía hay muchas historias por contar. “Sí. La respuesta no puede ser no“, dijo Williams sobre las futuras historias de Japril. “Son increíbles juntos. Yo también soy fan“.

Jo y Jackson tienen una relación, pero si regresara April todo podría cambiar (Foto: ABC)

Williams también se entusiasmó con Drew. “Ella es absolutamente una de las personas más especiales con las que he trabajado”, dijo. “Desarrollamos esas historias junto con nuestros increíbles escritores. Siempre ocupará un lugar muy real en mi corazón y en mis recuerdos. Nos mantenemos en contacto. Ella es la más dulce“.

Lastimosamente, no parece que se estén planificando historias de Jackson y abril para la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”. “Me encantaría tener la oportunidad de continuar esa historia porque la tienen en masa”, dijo Williams. “Tienen la capacidad de comunicarse y ser vulnerables entre sí y de empujarse uno a otro. Entonces, incluso si solo tiene que vivir en nuestra mente o en algún fanfiction, lo entiendo. Yo lo entiendo. Y ese no es siempre el caso“..

Sarah Drew y Jesse Williams extrañan a la pareja que formaron en la televisión, pero aceptan su destino con los escritores (Foto: ABC)