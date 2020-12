Meredith Gray, interpretada por Ellen Pompeo, es el personaje principal de “Grey’s Anatomy” , el exitoso drama médico creado por Shonda Rhimes. Como protagonista está involucrada en varias de las historias principales del programa. Si algo traumático está sucediendo en Gray-Sloan Memorial Hospital, Meredith suele estar allí para ayudar a salvar el día.

A lo largo de las 17 temporadas de la serie, Meredith ha recitado algunos discursos poderosos y emotivos. Por lo general, un episodio comienza con un monólogo sobre la medicina y termina con un discurso reflexivo sobre la vida. Ella nunca deja de sorprender a los fanáticos con su sabiduría, por lo que el portal web “Screenrant” elaboró una lista con las citas más emocionales de Meredith Gray.

“Grey's Anatomy” es el exitoso drama médico creado por Shonda Rhimes (Foto: ABC)

1. “Incluso el Peor error, más intratable, es mejor que nunca intentarlo”.

En la primera temporada del programa, Meredith y varios de sus amigos eran médicos residentes por lo que recién estaban comenzando y sufriendo mucho estrés y presión. A veces, cometieron errores, pero siempre hicieron todo lo posible por salvar vidas. Meredith reconoció esto en un monólogo dejando una gran frase.

2. “Dejar ir es la parte fácil, lo doloroso es seguir adelante”.

Meredith ha pasado por todo, desde angustias emocionales hasta muertes. Ella sabe de primera mano lo difícil que es seguir adelante, pero es importante. Una vez dijo: “Dejar ir es la parte fácil, es el seguir adelante lo que es doloroso. Entonces, a veces lo combatimos, tratando de mantener las cosas igual. Sin embargo, las cosas no pueden seguir igual. En algún momento, solo tienes que dejarlo ir. Siga adelante. Porque no importa lo doloroso que sea, es la única forma en que crecemos “.

3. “Dicen que la muerte es más dura para los vivos”.

Meredith ha experimentado muchas pérdidas en “Grey’s Anatomy”. Perdió a su Lexie, a su madre, a sus buenos amigos, George y Mark, y, por supuesto, a su marido, Derek. Ella sabe que la muerte es más dura para las personas que quedan atrás. En un emotivo monólogo, Meredith dijo lo siguiente:

“Dicen que la muerte es más dura para los vivos. Es difícil decir adiós. A veces es imposible. Realmente nunca dejas de sentir la pérdida. Es lo que hace que las cosas sean tan agridulces. Dejamos pequeños fragmentos de nosotros mismos, pequeños recordatorios [...] Cosas para recordarnos incluso cuando nos hemos ido “.

4. “Imagina la vida que soñaste con vivir”.

Meredith Gray ha experimentado tantos cambios en su vida que se ha convertido en una experta empezar nuevos sueños. Durante un monólogo dijo: “Imagina la vida que soñaste vivir. La persona con la que te imaginaste. Imagínese el trabajo que soñó que tendría. ¿Estás viviendo la vida que te imaginaste? ¿Eres quien querías ser de mayor? ¿O sigues soñando con algo más grande?”.

5. “Decidir. ¿Es esta la vida que quieres vivir?”

Cuando la vida se vuelve demasiado difícil, Meredith ofrece algunos consejos. Ella dijo: “Decide. ¿Es esta la vida que quieres vivir? ¿Es esta la persona a la que quieres amar? ¿Es esto lo mejor que puedes ser? ¿Puedes ser más fuerte? ¿Más amable? ¿Más compasivo? Decidir. Inhala exhala. Y decide “.

Ellen Pompeo es la protagonista de “Grey’s Anatomy”, donde interpreta a Meredith Gray (Foto: ABC)

6. “¿Lo Dijiste? ‘Te Amo’”

A veces, las personas pierden la oportunidad de decirle a alguien cómo se siente realmente. Cuando finalmente estén listos para decirlo, es demasiado tarde. Meredith ha aprendido esta lección y en un monologo dijo: “¿Lo dijiste? ‘Te amo.’ No quiero vivir nunca sin ti. ‘Cambiaste mi vida.’ Lo dijiste? Hacer un plan. Pon una meta. Trabaje para lograrlo, pero de vez en cuando, mire a su alrededor. Bébalo porque esto es todo. Puede que todo se haya ido mañana “.

7. “El dolor viene en todas las formas”.

Como cirujana, Meredith sabe mucho sobre el dolor. Es testigo del sufrimiento de sus pacientes y también experimenta su propio dolor emocional a causa de sus relaciones, amistades y drama familiar. Ella dijo: “El dolor viene en todas sus formas. La pequeña punzada, un poco de dolor, el dolor aleatorio, los dolores normales con los que vivimos todos los días. Luego está el tipo de dolor que no puedes ignorar. Un nivel de dolor tan grande que bloquea todo lo demás “.

8. “El hecho de que podamos vivir sin algo no significa que tengamos que hacerlo”.

En la temporada 11, el matrimonio de Meredith y Derek tocó fondo y Meredith se dio cuenta de que podía vivir sin su marido. Ella dijo: “Cuando nos quedamos sin ciertas cosas el tiempo suficiente, es fácil olvidar cuánto las necesitamos. Olvidamos lo que tuvimos una vez. Olvidamos lo que es vivir con una cosa, no con lo que necesitamos, sino con lo que queremos. Por eso es tan importante para nosotros recordarnos a nosotros mismos, para que recordemos, solo porque podemos vivir sin algo, no significa que tengamos que hacerlo “.

9. “no puedes llamarme puta”.

Meredith se enamoró rápidamente de Derek, pero él eligió a su esposa. Entonces, Derek tiene el descaro de juzgar y degradar a Meredith después de que ella trató de seguir adelante con su relación. En lugar de derrumbarse después de escuchar sus crueles palabras, Meredith le dijo a Derek exactamente lo que pensaba de él.

“Cuando te conocí, pensé que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. [... Pero] me dejaste. Elegiste a Addison. Ahora estoy pegado de nuevo. No me disculpo por cómo elegí reparar lo que rompiste. No puedes llamarme puta”, dijo en un emotivo discurso.

10. “Entonces, Elígeme. Elígeme. Quiéreme.”

Cuando Meredith quiere que Derek la elija a ella sobre su esposa, ella dice un discurso poderoso y emocional que se ha destacado como una de las citas más memorables de todo el programa.

“Está bien, aquí está. tu elección, es simple, ella o yo. Y estoy seguro de que ella es realmente genial. Pero Derek, te amo, de una manera realmente, muy grande, ‘finge que te gusta tu gusto por la música, te dejo comer el último trozo de tarta de queso, sostén una radio sobre mi cabeza fuera de tu ventana’, una forma desafortunada que me hace odiarte …Te amo. Entonces, elígeme. Elígeme. Ámame”. Este es uno de los discursos más recordados por los fans.

“Grey's Anatomy” acaba de estrenar la temporada 17 (Foto: ABC)

