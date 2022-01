El cantante mexicano Eduin Caz está pasando por una de sus mejores etapas profesionales con el Grupo Firme tras haber vendido todos los boletos para un concierto en Ciudad de México y ser confirmado como una de las bandas que estarán en Coachella 2022, conocido festival de música que se realiza en Estados Unidos.

Además, en el seno de su intimidad también parece estar yéndole muy bien debido a sus últimas publicaciones en redes sociales, en las que ha publicado algunos momentos familiares que, sin duda, han llamado la atención de sus seguidores, quienes siempre andan pendientes de toda actividad en las plataformas digitales.

Y es que recientemente, Eduin Caz ha compartido un video en sus historias, con el que confirma que el talento para el canto es de familia pues se ve a su hermana menor, Karla Parra, cantando en su casa con una potente voz que ha dejado a muchos con la boca abierta, incluyendo al propio vocalista del Grupo Firme.

Eduin Caz se ha caracterizado por engreír a sus familiares y ser muy unido a ellos (Foto: Grupo Firme)

KARLA PARRA CANTANDO

En la historia subida por Caz se ve a su pequeña hermana cantando muy entonada y con una voz muy fuerte, sorprendiendo a miles de personas que la vieron en su cuenta de Instagram.

Pero ellos no fueron los únicos sorprendidos porque el propio artista musical se quedó sorprendido y con la boca abierta de lo tan bonito que canta la joven.

Eduin presenta Karla que también canta pic.twitter.com/zGpsaORU28 — Lo + viral (@VideosVirales69) December 8, 2021

¿QUIÉN ES KARLA PARRA?

Karla Parra es la hermana menor de Jhonny y Eduin Caz. Si bien se desconoce exactamente, es una adolescente que va al colegio aún pues, en el video publicado por el cantante del Grupo Firme, se le puede ver usando el buzo de su colegio.

Del mismo modo no se conoce si ella vaya a incursionar en la música al igual que sus hermanos, ya que no es muy activa en sus redes sociales y aún no termina la secundaria.

Lo más probable es que, en unos años, Karla Parra pueda elegir el camino que quiere seguir en su vida. Eso sí, no habría duda de que sus hermanos la ayudarían si opta por la misma profesión y talento no le falta.

KARLA PARRA: FOTOS DE INSTAGRAM