Guillermo del Toro es uno de los directores de cine más famosos del mundo. Es conocido internacionalmente por las exitosas películas que ha dirigido, siendo galardonado con varios premios como el Premio Goya, el Globo de Oro y el Óscar. Es una celebridad muy querida por millones de personas, es por ello que ha sorprendido a todos al confirmar que está casado.

El también guionista y productor Guillermo del Toro reveló que contrajo matrimonio, luego de que se refirió a la guionista, Kim Morgan, como “su esposa”. La pareja mantiene una relación desde hace tres años y trabajan juntos en “Nightmare Alley”, la última producción del cineasta.

Du acuerdo con el portal de la revista, el realizador de “El Laberinto del Fauno” compartió esta noticia con amistades cuando acudió- el pasado 6 de noviembre- a la gala del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas en inglés). Pero, ¿quién es Kim Morgan, la esposa de Guillermo del Toro? Aquí te contamos todo sobre ella.

Kim Morgan, la esposa de Guillermo del Toro, es una conocida guionista de Hollywood (Foto: Kim Morgan/ Instagram)

¿QUIÉN ES KIM MORGAN, LA ESPOSA DE GUILLERMO DEL TORO?

Kim Morgan, la esposa de Guillermo del Toro, es una conocida guionista de Hollywood. También es historiadora de arte y crítica de cine.

En de su trabajo como crítica, Kim Morgan ha realizado reseñas cinematográficas que están disponibles en sus redes sociales. También se ha desarrollado como jurado en el Festival de Sundance y codirigió el Telluride Fil Festival.

Además, ha ejercido como curadora de festivales del séptimo arte y fungió como presentadora de televisión en el canal Turner Classic Movies y su servicio de películas en streaming, FilmStruck.

Kim Morgan ha escrito para importantes revistas como Sight & Sound, Playboy y The Los Angeles Review of Books. Como guionista realizó dos cintas de: Seances y The Forbidden Room.

Morgan volverá a trabajar como guionista con la cinta “Nightmare Alley”, que coescribió junto a Guillermo Del Toro, quién la dirigió.

Fue gracias a este proyecto, “Nightmare Alley”, que Kim Morgan y Guillermo Del Toro se conocieron en 2018. Esta relación se convirtió en romance poco después, pues se les vio juntos como pareja, por primera vez, durante la gala de los premios Oscar de ese año, cuando del Toro obtuvo dos estatuillas por La Forma del Agua: mejor director y mejor película.

A través de sus redes sociales, Kim Morgan demostró ser cinéfila de corazón y tiene fotografías junto a personalidades del séptimo arte. En una de ellas, se le ve junto a Guillermo del Toro, a quien felicitó por su cumpleaños en octubre de este año.

“Es un día especial, feliz cumpleaños, Guillermo”, escribió en una publicación en Instagram, donde además compartió una fotografía del galardonado director mexicano.