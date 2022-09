En un ambiente de trabajo es poco probable que todas las personas se lleven muy bien, sean amigos o no haya diferencias y todo hace indicar que los medios de comunicación no son la excepción, pues hemos sido testigos de una tensa discusión entre Gustavo Adolfo Infante y María Alvarado y Joana Vega-Biestro, sus compañeras del matutino de Imagen Televisión.

El reconocido periodista de espectáculos protagonizó una pelea con sus dos colegas en pleno programa “Sale el sol”. Pese a que los integrantes del show trataron de calmar las aguas mediante algunas bromas, la discusión continuó y los televidentes miraron absolutamente todo en la señal en vivo, así que no llama la atención que, horas más tarde, tales minutos se hayan viralizado en las redes sociales.

Los que no estaban viendo el programa del jueves 8 de septiembre podrán tener ciertas dudas respecto al inicio del conflicto o los motivos de la discusión fuera de lugar, por lo que en el presente artículo vamos a contarte qué es lo que en realidad sucedió en el foro del canal mexicano.

Gustavo Adolfo Infante tuvo una discusión en el programa de Imagen Televisión (Foto: Sale el sol / Instagram)

¿POR QUÉ GUSTAVO ADOLFO INFANTE SE PELEÓ CON MARÍA ALVARADO Y JOANNA VEGA-BIESTRO?

Todo comenzó cuando el programa emitió una nota acerca de la verdadera relación de Sherlyn y Giovanni Medina, ex novio de Ninel Conde. Durante los comentarios, Gustavo Adolfo Infante aseguró que él tenía el contacto del empresario, desencadenando que sus compañeras critiquen ciertas cuestiones editoriales respecto a la cercanía de las fuentes de información.

Tales palabras de las conductoras provocaron la molestia del periodista de espectáculos, quien las acusó de desacreditar siempre su trabajo. Además, enfatizó en que las notas exclusivas, como declaraciones, rumores o declaraciones, solo las consigue él y que ellas no hacen su trabajo como debería ser.

“Pónganse a trabajar, saquen sus notas. No las tienen, aquí el que trae las exclusivas soy yo, no las tienen y esa es la realidad. Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayó mal que siempre me están desacreditando”, fueron algunas de sus palabras.

María Alvarado, sorprendida de las palabras de su compañero, no se quedaría callada y optó por decir que no era el lugar adecuado para conversar de esas cosas y también dejó en claro cuál era su opinión al respecto. “Creo que no es el espacio adecuado ni la forma de decirlo, pero es que tú no respetas nuestras opiniones”, dijo la conductora.

Por si todo ello fuera poco, Gustavo Adolfo Infante aseguró que iba a hablar con los directivos del canal para no trabajar en el programa “Sale el sol” o para que despidan del espacio televisivo a Joanna Vega-Biestro, dejando a varios de los televidentes con una sorpresa total. “A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me saque de este programa a mí o a Joanna”, sostuvo

Su compañera, evidentemente molesta, respondió lo que dijo el comunicador. “Ah caramba, ¿me estás amenazando al aire? Wow. Quieres irte a tus argumentos y tú al aire me estás amenazando. O sea, ¿tú o yo? Eso es una amenaza”, dijo.

Como era de esperarse, el hecho provocó una serie de comentarios en las redes sociales, de los cuales, la mayoría eran en contra del periodista por haber tenido ese comportamiento frente a algo que no le parecía correcto.

LAS DISCULPAS DE GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Según una información publicada en El Heraldo, Alejandro Aguirre, director de producción y entretenimiento de Imagen Televisión, mandó a llamar a todos los implicados de la discusión y a la conductora del programa para debatir sobre lo ocurrido, lo cual había causado una gran molestia.

Después de aquella reunión, Gustavo Adolfo Infante, en el programa “De primera mano”, habló sobre lo sucedido y emitió unas disculpas a sus compañeras por su comportamiento y expresiones, pero principalmente a los televidentes, quienes no merecían ver una bochornosa escena como esa.

“Primero, le ofrezco una disculpa a la audiencia que es lo que más nos importa, por lo que trabajamos todos los días en Imagen Televisión. Estábamos discutiendo sobre un mensaje que me había mandado Giovanni Medina de una nota que estaba pasando al aire. Si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María, ofrezco una disculpa. Siempre estamos con la más sana de las intenciones de trabajar para ustedes”, indicó.