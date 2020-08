Gustavo Cerati fue un músico, compositor y productor argentino que llegó a ser reconocido como uno de los músicos más importantes e influyentes del rock latinoamericano. Y no es para menos. Casi no existe persona que no haya disfrutado o al menos tarareado los temas del histórico líder de Soda Stereo.

Lamentablemente, el 4 de septiembre de 2014 falleció tras estar cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular que sufrió el 15 de mayo de 2010. Su legado, sin embargo, permanecerá imborrable y continuará vigente mientras aún podamos disfrutar de las miles de canciones y producciones en las que participó.

En esta oportunidad, y con el fin de rendirle homenaje, decidimos recordar uno de los capítulos más importantes de su vida, el cual sirvió de inspiración para componer ‘Té para tres', uno de sus temas más populares.

Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, contó a National Geographic que el cantante y su familia vivían una de las etapas más difíciles. Juan José Cerati, su padre, empezó a verse afectado por una enfermedad que no lo dejaba vivir a plenitud.

Segúm explicó Lilian, la parte de la canción que dice - Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él - se refiere específicamente al momento en el que ella ve los resultados de los exámenes realizados a Juan José, los cuales confirmaban que padecía de un cáncer terminal. No aguantó las lágrimas y su hijo no dejaba de mirarla fijamente, lo que se tradujo en la - lluvia derramada -.

Lilian Clark, madre de Gustavo Cerati. | Foto: National Geographic / Captura

El nombre de la canción ‘Té para Tres’, por otra parte, habla de personas sentadas tomando el té, Gustavo, Lilian y Juan José, platicando sobre lo que sería la vida de estos y rememorando las situaciones que pasaron juntos antes de recibir esa terrible noticia: ‘el eclipse que no fue parcial’ y que ‘cegó sus miradas’.

La canción fue grabada en el año 1990 y lanzada en el año 1991. Un año después, el protagonista principal de la canción fallecía. Juan José Cerati decía adiós tras una lucha con el cáncer de la que fueron testigos tanto Gustavo como doña Lilian.

