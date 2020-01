Tras haber permanecido por más de tres años en silencio, Guty Carrera llegó de México para hablar sobre la tormentosa relación que tuvo con Alejandra Baigorria, quien lo denunció por violencia psicológica. “En el valor de la verdad” narró los momentos que le tocó vivir a él y a su familia luego de ser acusado en 2016.

El ex chico reality llegó al programa con una resolución judicial que le entregó a Beto Ortiz. “Con esto se verifica que las medidas cautelares que me pusieron cerca de tres años y medio ya han sido levantadas. A partir de este momento, yo ya no tengo la mordaza que me pusieron”.

Durante su participación aseguró que se ensañaron con él para hacerle daño y que los audios presentados por la también conocida Gringa de Gamarra fueron editados, pues se trataba de una conversación de más de una hora. Incluso aseguró que ambos acabaron la relación en buenos términos y deseándose lo mejor; sin imaginar que lo peor estaba por venir.

El hijo de Edith Tapia contestó hasta la interrogante número 20 y se llevó S/25 mil. “Se han dicho muchas cosas en el programa y la gente ya puede sacar sus propias conclusiones. Cada pregunta [que contesto] me causa más dolor. [Limpiándose las lágrimas] Perdona que llore, pues cada pregunta y cada cosa me causa dolor, ya que yo no he visto nada en tres años y medio”.

Guty Carrera se sienta por segunda vez en El valor de la verdad para hablar de su relación con Alejandra Baigorria y los momentos que vivió mientras no podía defenderse cuando lo acusaban de maltrato psicológico (Foto: Instagram)

Algo que dejo sorprendidos a muchos fue cuando el popular Potro contó que le pasó por la cabeza suicidarse tras lo acontecido con la denuncia de Alejandra Baigorria, pues sentía que ya había perdido todo y que estaba sumergido en un hoyo.

“Cuando hubo este ensañamiento, yo me mudé de la casa donde vivíamos y empecé a vivir en un edificio en el piso 19, que tenía un balcón que daba a la Vía Expresa. Ahí sentí los episodios de desolación, me sentaba en la sala, miraba como mi vida había terminado. Miraba el balcón y pensaba que en mi casa lloraban por mí; mis amigos decían que no prenda la televisión, por eso quité el cable, dejé todo, cambié de teléfono y miraba el sufrimiento de todas las personas que estaban a mi alrededor”, manifestó.

Asimismo, contó que no salió de dicho departamento por tres meses, por lo que paraba encerrado mirando al vacío todos los días. “Producto de esa desesperación por quedarme sin trabajo, de ver este movimiento, porque era algo que me acusaba de ser agresor, miraba el vacío y decía por qué no acabo con esto, es fácil”.

Entre sollozos, Guty Carrera contó que cuando estaba decidido a lanzarse, lo retuvo el hecho de imaginar a su familia sufriendo a causa de él. “Fue mi mamá porque le iba a causar el dolor más grande. No quería ver la escena de mi madre viendo mi cuerpo en la Vía Expresa, eso iba a ser peor”.

También reveló que otro de los motivos por los cuales no se quitó la vida fue porque se consideraba y considera inocente. “Así pasaran 20 años, iba a demostrarlo, yo tenía medidas cautelares y no podía defenderme. Incluso a mi hermana la discriminaban en el trabajo, a mi madre le cerraban las puertas y sus amigas que me conocían desde pequeño, salieron a hablar mal de mí”.

Guty Carrera contó que mucha gente le dio la espalda por la denuncia que hizo en su contra Alejandra Baigorria. (Captura de Latina)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE LE HICIERON

1. ¿Manchaste con tu sangre las paredes del departamento de Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Intento Alejandra lanzarse un quinto piso para huir de ti?

Respuesta: No (Verdad)

3. ¿Obligabas a Alejandra a tener relaciones sexuales?

Respuesta: No (Verdad)

4. ¿Crees que Alejandra Baigorria te fue infiel?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te ponías celoso cuando Maro Hart hablaba de Alejandra?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te hablaba mal Alejandra Baigorria de Mario Hart?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Crees que Alejandra y Nicola tuvieron un ‘choque y fuga’ estando ella contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te siguió escribiendo Alejandra luego de que terminaron?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te dijo Alejandra Baigorria que quería mandar a matar a Jenny Kume?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Crees que Alejandra Baigorria sufría problemas emocionales?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Has llorado por Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

Guty Carrera posa junto a Beto Ortiz en "El valor de la verdad" (Foto: Instagram)

11. ¿Te botaron de un reality por las acusaciones de Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Crees que Alejandra te grabó para hacerte daño?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Seguiste con tu relación después de que Alejandra grabara los audios?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Mantuviste una relación tóxica con Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podrían perjudicarla públicamente?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Eras el engreído del papá de Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Contactaste por primera vez a Alejandra por redes sociales?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Le has sido infiel a Alejandra Baigorria?

Respuesta: No (Verdad)

19. ¿Amaste a Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Pensaste en suicidarte?

Respuesta: Sí (Verdad)

