“Habilidad física: 100″ ha sido uno de los reality shows más populares de Netflix recientemente, pues los desafíos que ponían al límite a los mejores deportistas de Corea del Sur cautivaron al público, incluso a nivel mundial. Con el estreno del noveno y último episodio, se determinó que el ganador fue Woo Jin-yong. Sin embargo, nueva información ha salido a la luz que indican irregularidades en la final que supuestamente perjudicaron a Jung Hae-min.

El martes 21 de febrero de 2023, se estrenó el capítulo final de la serie en donde mostraron la última ronda que enfrentarían los cinco finalistas del programa. Esta etapa fue dividida en cinco juegos, en los que fueron eliminando poco a poco a quienes no podían superar las pruebas físicas.

La última de todas fue un desafío en donde Woo Jin-yong y Jung Hae-min debían halar de una pesada y aparentemente interminable soga. Esto requería de mucha fuerza del tren superior y de resistencia, pues el que llegara primero al extremo, se llevaría el premio.

Lo que vimos todos en Netflix fue que Woo Jin-yong logró superar a Jung Hae-min, pese a que él mismo confesó que estaba en desventaja física. No obstante, reportes de varios medios surcoreanos aseguran que hubo irregularidades en el último juego, los cuales perjudicaron al ciclista.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE EN LA FINAL DE “HABILIDAD FÍSICA:100″?

La primera noticia la dio Korean Press Wikitree el 23 de febrero de 2023, tan solo unos días después de que se emitiera la final de “Habilidad física: 100″. Pues varios fanáticos del programa habían discutido en foros en línea que la soga de Woo Jin-yong parecía más fácil de jalar que la de Jung Hae-min.

Ilyo Shinmun decidió investigar las especulaciones y se puso en contacto con los implicados. Mientras que el ganador oficial de la competencia eligió no brindar declaraciones, representantes de Netflix respondieron que no hubo problemas técnicos.

El último juego de la final de "Habilidad física: 100" consistía en jalar de una cuerda muy pesada y larga (Foto: Netflix)

“Hemos confirmado con el equipo de producción de MBC que no hubo problemas técnicos con ninguno de los equipos del juego. También nos gustaría confirmar que Jung Hae Min no solicitó una revancha”, afirmaron.

No obstante, Ilyo continuó escarbando en lo sucedido y publicó un reportaje, donde citó a miembros del elenco y producción de forma anónima, que aseguraba que el último juego de la final de “Habilidad física: 100″ se grabó tres veces.

¿POR QUÉ LA FINAL DE “HABILIDAD FÍSICA:100 SE HABRÍA GRABADO TRES VECES?

Además, se afirmó que Jung Hae Min estaba liderando la primera vez que grabaron. No obstante, se presume que Woo Jin Yong pidió que detuvieran el juego cuando ya iban a la mitad, pues se quejó de que había problemas técnicos en su equipo y que el carrete de su soga chillaba demasiado. Fue entonces que el equipo de producción habría lubricado los equipos de ambos y presuntamente alterado el nivel de dificultad, esperando que sea más fácil para ambos concursantes.

Pese a todas las dificultades, Jung Hae Min salió victorioso luego de ese percance. Cuando todo parecía ir bien, el equipo de producción pidió que volvieran a enfrentarse en el desafío, pues encontraron “problemas de audio”.

“Alrededor de cinco miembros de la producción rodearon a Jung Hae Min para convencerlo y obligarlo a aceptar una revancha”, declaró una de las fuentes denominada como “Asociado A”. Asimismo, aseguró que la producción trató de persuadir al ciclista “sugiriendo que cortarían un poco la longitud de su cuerda como compensación”, pues el deportista se encontraba sin fuerza después de realizar el reto dos veces.

Finalmente, Jung Hae Min habría aceptado y realizado un tercer enfrentamiento, en donde Woo Jin-yong resultó ganador.

Como respuesta a las alegaciones, MBC, la compañía productora de “Habilidad física:100″, negó todo lo expuesto y amenazó con tomar medidas legales contra las “especulaciones”.

“Lo hemos vuelto a comprobar y podemos confirmar que no es cierto que la partida final se haya jugado tres veces. El equipo de producción actualmente está discutiendo emprender acciones legales contra los rumores sin fundamento que se difunden en línea”, afirmaron.

Jung Hae-min usó todas sus fuerzas para completar el último desafío en "Habilidad física: 100" (Foto: Netflix)

Aunque todo quedó en dimes y diretes, la reciente entrevista que dio el propio Jung Hae-min ha respaldado los reportes de Ilyo Shinmun. Cabe mencionar que, a diferencia de otros concursantes, el ciclista no ha promocionado su participación en el programa en sus redes sociales, lo que confirmaría su molestia con la situación.

¿QUÉ DIJO JUNG HAE-MIN SOBRE LA FINAL DE “HABILIDAD FÍSICA:100″?

Jung Hae-Min decidió romper su silencio el 28 de febrero de 2023, después de que los reportes iniciales causaron mucha controversia. El deportista dijo que, en un principio, no iba a hablar sobre el tema y tenía pensado aceptar la situación tal como se había dado. No obstante, cuando la noticia salió a la luz y vio la respuesta de la productora y de Netflix, empezó a cuestionarse si debía dar su versión de los hechos. Parece que le molestó que, para él, hayan mentido.

“Iba a asimilarlo todo. Incluso me sentí mal cuando escuché que había críticas hacia los ciclistas en la comunidad debido a mi pérdida. Aún así, con el programa ‘Physical: 100′ convirtiéndose en un éxito de taquilla mundial, pensé que incluso si me sentía un poco injusto, si mantenía la boca cerrada, no afectaría a los otros concursantes”, dijo en una entrevista exclusiva con Ilyo. “Cuando vi la explicación del equipo de producción de que no hubo revancha en la final, comencé a pensar si debía expresar mi posición”.

Lo que lo habría hecho decidirse fue una publicación de un miembro de la producción de “Habilidad física:100″ donde hablaba de que “una mentira puede hacerse famosa, pero nunca puede convertirse en verdad”.

Jung Hae-Min confirmó todo lo que se había informado inicialmente por Illyo: la ventaja que tuvo al principio, la queja de Woo Jin-yong, la lubricación del equipo, la segunda ronda en la que ganó y el pedido de la producción de volver a empezar el desafío por una falla de audio.