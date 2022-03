Hande Erçel, una de las actrices turcas más famosas a nivel internacional, gracias a su papel protagónico en “Love Is in the Air, se caracteriza por el amor especial que le tiene a los animales y así lo ha demostrado con un noble gesto que ha tenido con un burro.

Desde que empezaron a sonar con fuerza los rumores de su ruptura, Hande Erçel y Kerem Bürsin están en boca de todos. Aunque los actores no han salido a confirmar la noticia, sus acciones dan señales del fin del amor que comenzó en las grabaciones de “Love Is in the Air”.

Los movimientos de los actores son seguidos con atención por sus fans y los medios de espectáculos. Aunque aún se mantienen en silencio sobre su ruptura, lo cierto es que cada uno se muestra haciendo su vida por separado. Hande Erçel, por ejemplo, ha viajado a Londres, sin Kerem Bürsin, y recientemente la actriz ha hecho noticia por un noble gesto que ha tenido con un animal.

Hande Erçel es una actriz y modelo turca nacida el 24 de noviembre de 1993 (Foto: Hande Erçel / Instagram)

LA TRISTE HISTORIA DEL BURRO QUE RESCATÓ HANDE ERÇEL DE “LOVE IS IN THE AIR”

Si bien Hande Erçel está alejada de las cámaras y también de Bürsin, se muestra muy activa en sus redes sociales, donde tiene 26.7 millones se seguidores, superando a muchas estrellas de Hollywood.

En los últimos días ha posteado que fue portada en la revista Elle y, además, aparece modelando para algunas marcas. La prensa no deja se hablar de ella y su exnovio Kerem Bürsin. Sin dida, la protagonista de “Love Is in the Air” es el centro de atención y sus acciones no pasan desapercibidas.

Recientemente llamó la atención el noble gesto que tuvo Hande Erçel al cuidar de un potro sin madre y hacerse cargo de sus gastos.

El usuario Hasan Kızılcı anunció el movimiento de Hande Erçel en Instagram, lo cual evidencia el gran amor que tiene la actriz de “Love Is in the Air” por los animales.

“Una bebe esperando a su madre muerta desde hace 5 días... La dificultad de separar a esta hermosa potrita de su madre cuando la alcanzamos... “, se lee en la publicación que habla sobre el pequeño animal que estaba pasando una difícil situación.

“Ahora está en buenas manos, su salud y apetito están muy bien ya lo ha hecho comenzó a darnos alegría con sus pequeñas bromas. Además, tiene una nueva madre, Hande Erçel”, contó el usuario Hasan Kızılcı en Instagram.

El noble gesto de Hande Erçel fue aplaudido por los usuarios en las redes sociales, donde destacaron el gran corazón que tiene la actriz turca al hacerse cargo del pequeño animal y velar por su bienestar.

Por su parte Hande Erçel no se ha pronunciado al respecto ya que la actriz está alejada de las cámaras y prefiere guardar silencio ante los medios de comunicación. Lo cierto es que se le ve muy activa en sus redes sociales, donde comparte sus trabajos y momentos en familia.

Hande Erçel es consciente de su fama y, por eso, ha decido tomarse su tiempo y tener claro qué es lo que gustaría hacer. Tras los fuertes rumores de ruptura, la actriz de “Love Is in the Air” prefiere estar cerca de su entorno más cercano.